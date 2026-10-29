Η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε αυξητική στήθους, αλλά όλοι κοιτούν το πρόσωπό της -«Είναι αγνώριστη», λένε - iefimerida.gr

Η Τζένιφερ Λόρενς μίλησε με ειλικρίνεια για τις αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί, με τους θαυμαστές της όμως να λένε πως δυσκολεύονται πλέον να την αναγνωρίσουν.



Ήταν μόλις 19 ετών όταν γύρισε την ταινία «Στην καρδιά του χειμώνα», τον ρόλο που σηματοδότησε την αρχή μιας λαμπρής καριέρας. Και σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, η Τζένιφερ Λόρενς δείχνει αγνώριστη, έπειτα από αρκετές αισθητικές παρεμβάσεις.

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Η Τζένιφερ Λόρενς το 2012

Μάλιστα, ενώ πολλοί αστέρες του Χόλιγουντ προτιμούν να κρατούν το στόμα τους κλειστό σχετικά με τις αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες έχουν υποβληθεί, η 36χρονη σήμερα ηθοποιός έχει παραδεχτεί ανοιχτά ότι έχει κάνει μπότοξ και αυξητική στήθους.



Η Τζένιφερ Λόρενς το 2017

Τζένιφερ Λόρενς: Έκανα αυξητική στήθους γιατί θέλω να είμαι μια σέξι μαμά

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό The Cut προκειμένου να παρουσιάσει τη νέα εταιρεία ομορφιάς της, με την ονομασία mes°, όπου και αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε αυξητική στήθους, σε μια προσπάθεια να γίνει, όπως είπε, μια «σέξι μαμά».

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«Θέλω να είμαι μια σέξι μαμά», δήλωσε. «Όταν πηγαίνω τα παιδιά μου στο σχολείο, θέλω να δείχνω σαν μια γυναίκα που έχει τη ζωή της υπό έλεγχο, ακόμη κι όταν μόλις έχω ξυπνήσει και στην πραγματικότητα δεν έχω τίποτα υπό έλεγχο», πρόσθεσε.



Παράλληλα, πρόσθεσε ότι αποφεύγει τα fillers, «επειδή φαίνονται στην κάμερα», ενώ κάνει μπότοξ μόνο περιστασιακά, καθώς πρέπει να μπορεί να εκφράζεται με το πρόσωπό της και υποδύεται χαρακτήρες που «δεν έχουν πρόσβαση σε δερματολόγους που ειδικεύονται στην περιποίηση των διάσημων».



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Ανέφερε επίσης ότι στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί πως είχε κάνει ρινοπλαστική, ωστόσο εξήγησε ότι η αλλαγή στην εμφάνισή της οφειλόταν στην απώλεια του «λίπους στο πρόσωπό μου» και στη «γήρανση».



Τρόμαξαν να την γνωρίσουν οι θαυμαστές της

Στην φωτογραφία του εξωφύλλου για το περιοδικό, η Τζένιφερ Λόρενς φορούσε ένα καφέ σουέντ σακάκι με βαθύ ντεκολτέ και πέτα με σχέδια, κοιτάζοντας απευθείας την κάμερα. Ωστόσο, όταν τα στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δεκάδες θαυμαστές άρχισαν να σχολιάζουν το φαινομενικά «αλλαγμένο πρόσωπο» της ηθοποιού.



«Ποιος άλλος δεν είχε ιδέα ότι αυτή ήταν η Τζένιφερ Λόρενς;», έγραψε κάποιος χρήστης με έναν άλλον να παρατηρεί: «Δεν θα μπορούσα να αναγνωρίσω ότι είναι η Τζένιφερ Λόρενς, αν δεν υπήρχε το κείμενο!».



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«Γιατί οι διάσημοι νιώθουν την ανάγκη να κάνουν αισθητικές παρεμβάσεις; Στις περισσότερες περιπτώσεις, καταλήγουν να γίνονται αγνώριστοι. Βοηθά πραγματικά την καριέρα τους να αλλάζουν την εμφάνισή τους;», αναρωτήθηκε ένας τρίτος.



Και τα σχόλια συνεχίστηκαν. «Αγνώριστη. Τι έκανε στο πρόσωπό της;», ανέφερε κάποιος με έναν άλλον να προσθέτει: «Μοιάζει με εντελώς διαφορετικό άνθρωπο. Όπως τότε που η Τζένιφερ Γκρέι έκανε πλαστική στη μύτη της και κανείς δεν την αναγνώριζε».



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Ορισμένοι χρήστες υπέθεσαν ότι η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε υποβληθεί σε επέμβαση στα μάτια, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν: «Ποιος επεξεργάστηκε αυτές τις φωτογραφίες;».



Βέβαια, υπήρξαν και κάποιοι που επαίνεσαν την εμφάνισή της. «Κυριολεκτικά δείχνει νεότερη κάθε φορά που τη βλέπω», έγραψε κάποιος με έναν άλλον να την υπερασπίζεται: «Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει».