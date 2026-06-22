Η Τζένιφερ Λόπεζ σε συναυλία με το παιδί του Μπεν Άφλεκ, Φιν, και το δικό της, Όσκαρ [βίντεο] - iefimerida.gr

Παρά το γεγονός ότι το διαζύγιο της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ οριστικοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, οι σχέσεις με τα παιδιά τους παραμένουν στενές.

Το Σάββατο, η 56χρονη σταρ βρέθηκε στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο της περιοδείας «Eternal Sunshine Tour», συνοδευόμενη από το παιδί της, Όσκαρ, 18 ετών, και το παιδί του πρώην συζύγου της, Φιν, 17 ετών.

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Όσκαρ και Φιν έδειχναν να απολαμβάνουν τη βραδιά και φωτογραφήθηκαν παρέα να χαμογελούν.

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Η τραγουδίστρια απέκτησε τα δίδυμα Όσκαρ και Μαξ το 2008, κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Μαρκ Άντονι ο οποίος κράτησε δέκα χρόνια. Από την πλευρά του, ο Μπεν Άφλεκ έχει αποκτήσει τρία παιδιά με την πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Γκάρνερ: τη Βάιολετ, 20 ετών, τον Φιν, 17 ετών, και τον Σάμιουελ, 14 ετών.



Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, το παιδί της Λόπεζ, που μέχρι πρότινος ήταν γνωστό ως Έμι, χρησιμοποιεί πλέον το όνομα Όσκαρ Μουνίθ και τις αντωνυμίες he/him. Μία ανάρτηση του σχολείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν αυτή που αποκάλυψε πως το παιδί έχει αγκαλιάσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, καθώς σε διάφορες ανακοινώσεις που σχετίζονται με την πρόσφατη αποφοίτησή του από το λύκειο και με τα μελλοντικά του σχέδια για το πανεπιστήμιο αναφέρεται πλέον ως «Όσκαρ».

Η ανάρτηση του σχολείου για τα μελλοντικά σχέδια του Όσκαρ

Ήδη από το 2022, η Λόπεζ είχε παρουσιάσει το παιδί της στη σκηνή χρησιμοποιώντας την αντωνυμία «they», υπονοώντας ότι το παιδί αυτοπροσδιοριζόταν ως μη δυαδικό άτομο.



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Αντίστοιχα, το παιδί του Άφλεκ, που μετά τη γέννησή του του έδωσαν το όνομα Σεραφίνα, υιοθέτησε στην εφηβεία το όνομα Φιν, το οποίο χρησιμοποίησε δημόσια για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2024, κατά τη διάρκεια επιμνημόσυνης τελετής για τον παππού του από την πλευρά της μητέρας του.

Η σχέση της Λόπεζ με τον Άφλεκ μετά το διαζύγιο

Όσον αφορά στη σχέση των δύο καλλιτεχνών, τον Δεκέμβριο του 2024, πηγή είχε δηλώσει ότι η Λόπεζ και ο Άφλεκ γνώριζαν πως θα συνέχιζαν να αποτελούν μέρος ο ένας της ζωής του άλλου και μετά το διαζύγιο, κυρίως λόγω των παιδιών τους. Ο ίδιος ο ηθοποιός επιβεβαίωσε αυτή τη σχέση κατά την πρεμιέρα της ταινίας «The Accountant 2», εκφράζοντας δημόσια την εκτίμησή του για τη Λόπεζ και τη σχέση της με τα παιδιά του. «Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι καταπληκτική, υπέροχη με τα παιδιά μου και έχει μια εξαιρετική σχέση μαζί τους», είχε πει ο Άφλεκ στο Entertainment Tonight και συνέχισε: «Αγαπώ τα παιδιά της. Είναι υπέροχα. Είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός, σπουδαίος άνθρωπος, με μεγάλη ακεραιότητα, τον οποίο θαυμάζω και για τον οποίο νιώθω ευγνωμοσύνη».



Σημειώνεται τέλος ότι την περασμένη εβδομάδα, η Λόπεζ αποκάλυψε ότι μετά το διαζύγιό της από τον Μαρκ Άντονι το 2014 μεγάλωσε σχεδόν μόνη της τα δίδυμα παιδιά τους. Μιλώντας στο podcast «SmartLess», δήλωσε υπερήφανη που κατάφερε να τα οδηγήσει μέχρι την αποφοίτησή τους από το σχολείο και την προετοιμασία για το πανεπιστήμιο, τονίζοντας ότι είχε ελάχιστη βοήθεια. «Τώρα, μπορώ πραγματικά να κοιτάξω τη ζωή μου, να την εκτιμήσω για αυτό που είναι και για αυτό που έχω δημιουργήσει για τον εαυτό μου και να είμαι πραγματικά χαρούμενη», σημείωσε.