Έλαμψε στο φεστιβάλ Coachella η Τζένιφερ Λόπεζ -Σούπερ σέξι εμφάνιση, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Με μια εκπληκτική, guest εμφάνιση στο διάσημο μουσικό φεστιβάλ Coachella, στην Καλιφόρνια, η Τζένιφερ Λόπεζ ενθουσίασε τους θαυμαστές της.



Η 56χρονη Λατίνα σταρ ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια σετ του διάσημου Dj Ντέιβιντ Γκέτα για να ερμηνεύσει το νέο της τραγούδι, Save Me Tonight, το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα, σε παραγωγή του θρυλικού Γάλλου DJ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Λόπεζ εμφανίστηκε στη σκηνή του

Coachella και φρόντισε να είναι εκρηκτική.

Η σταρ, φορώντας ένα ασημί αποκαλυπτικό κορμάκι με (πολύ) βαθειά κοψίματα, ασημί μπότες πάνω από το γόνατο και μία γούνα, ξεσήκωσε τους χιλιάδες θεατές, με το νέο ρυθμικό της κομμάτι και τον εντυπιακή σκηνική της παρουσία.

Σε αντίθεση με τον Τζάστιν Μπίμπερ, που απογοήτευσε με το σόου του, η 56χρονη Λόπεζ επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι παραμένει η απόλυτη Λατίνα σταρ, με τους χρήστες των social media να αποθεώνουν την εμφάνισή της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσφατα, η Λόπεζ επικρίθηκε για τα αποκαλυπτικά της κοστούμια στις συναυλίες της. Η σταρ απάντησε στα αρνητικά σχόλια λέγοντας : «Αν είχατε κι εσείς αυτό το κ@@@@κι, θα είμασταν κι εσείς γυμνοί».