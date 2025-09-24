Η Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε τι λατρεύει να τρώει όταν «σπάει» τη διατροφή της -Οι... ατασθαλίες που κάνει - iefimerida.gr

Η Τζένιφερ Άνιστον διαθέτει μία από τις πιο εντυπωσιακές σιλουέτες στο Χόλιγουντ χάρη στη δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων που ακολουθεί και στην άφθονη άσκηση.

Ωστόσο, πού και πού, η 56χρονη σταρ του Χόλιγουντ απολαμβάνει να κάνει «cheat» από τη διατροφή της.

Η Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός είπε στο περιοδικό People ότι στο νέο της βιβλίο, Cooking With Clydeo, που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες, υπάρχουν πολλά «comfort foods» που ετοιμάζει όταν έχει λιγούρα για κάτι… απαγορευμένο.

Οι ατασθαλίες της Τζένιφερ Άνιστον

Η Άνιστον αποκάλυψε πως προτιμά «βραδιές με πίτσα, μπέργκερ ή μεξικάνικο φαγητό».

Η σταρ λατρεύει επίσης να βγαίνει έξω για φαγητό. «Πηγαίνω στο αγαπημένο μου εστιατόριο με μερικές φίλες, πίνω ένα μαρτίνι και απολαμβάνω ένα υπέροχο γεύμα», είπε.

Μερικά από τα αγαπημένα της εστιατόρια στο Λος Άντζελες είναι το ιαπωνικό Nobu στο Μαλιμπού και το μεξικάνικο Casa Vega στο Σέρμαν Όουκς.

Αποκάλυψε επίσης ποιο είναι το αγαπημένο της πιάτο. Συγκεκριμένα, το «προσωπικό αγαπημένο» της Άνιστον είναι ένα αλμυρό σνακ που ονομάζεται Enchilada Bites.

Φωτογραφία: Instagram

«Είναι χωρίς ενοχές, γιατί είναι απλά μικρές μπουκιές. Μπορείς να το κάνεις δύο μπουκιές, αλλά σίγουρα, είναι πεντανόστιμο», είπε για τη συνταγή με το τυρί.

Το «Cook with Clydeo» περιλαμβάνει 35 συνταγές για πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό και σνακ, οι περισσότερες από τις οποίες παρουσιάζονται μέσα από την οπτική ενός σκύλου που ονομάζεται Κλάιντεο. Στη συνέχεια, θα κυκλοφορήσει το Clydeo Versus Peanut Butter και το Clydeo Makes a Friend τον χειμώνα του 2026.

Η Άνιστον έχει μιλήσει και παλαιότερα για τη διατροφή της. Πέρυσι, η Τζένιφερ είχε πει ότι λατρεύει τις «cheat days» και πως απολαμβάνει να πίνει ένα dirty martini cocktail όταν έχει διάθεση.

Η βραβευμένη ηθοποιός ακολουθεί έναν υγιεινό και ολιστικό τρόπο ζωής, ακολουθώντας μια διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνη, χαμηλή σε υδατάνθρακες και χαμηλή σε ζάχαρη.

Επιτρέπει στον εαυτό της «cheat days» όταν θέλει να απολαύσει τα αγαπημένα της φαγητά και ποτά.

Φωτογραφία: AP Photo

Το αλκοολούχο ποτό που προτιμά είναι το μαρτίνι, το οποίο παρασκευάζεται με τζιν και βερμούτ και γαρνίρεται με ελιά ή φλούδα λεμονιού.

Όταν θέλει να χαλαρώσει, κάνει διαλογισμό και φροντίζει να περνά αρκετό χρόνο στον καθαρό αέρα με τα σκυλιά της.

Η Τζεν δεν ανησυχεί για τη γήρανση και δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για αισθητικές επεμβάσεις, προτιμά να εστιάζει στο να είναι «υγιής και χαρούμενη» καθώς συνεχίζει να εξελίσσεται ως γυναίκα.

Φωτογραφία: AP Photo

«Όταν ξυπνάω, πίνω ζεστό νερό με λεμόνι, μετά φτιάχνω ένα shake ή τρώω αβοκάντο με αυγά. Βρήκα τρόπους να μαγειρεύω αυγά με κάθε πιθανό τρόπο», έχει αποκαλύψει η ίδια παλιότερα ενώ προτιμά την διαλειμματική δίαιτα.