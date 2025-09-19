Τζένη Θεωνά: Το baby shower που έκανε λίγο πριν τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της [εικόνες] - iefimerida.gr

Αντίστροφα έχουν ξεκινήσει να μετρούν η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης, οι οποίοι σε λίγες ημέρες θα κρατούν στην αγκαλιά τους το δεύτερο μωρό τους.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, που διανύει τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της, και ο τραγουδιστής σύντροφός της θα καλωσορίσουν σε λίγες ημέρες στον κόσμο τον δεύτερο γιο τους, αφού το ζευγάρι έχει ήδη ένα αγοράκι, τον 6χρονο Αρίωνα.

Το βράδυ της Πέμπτης, 18 Σεπτεμβρίου, το αγαπημένο ζευγάρι διοργάνωσε ένα όμορφο baby shower, με την Τζένη Θεωνά να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους σχετικές φωτογραφίες.

Τζένη Θεωνά - Δήμος Αναστασιάδης: Οι φωτό από το baby shower λίγο πριν τη γέννηση του δεύτερου γιου τους

Συγκεκριμένα, η Τζένη Θεωνά δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνες από το πάρτι, με την ίδια να ποζάρει στο πλευρό του Δήμου Αναστασιάδη και των φίλων τους.

Η Τζένη Θεωνά ετοιμάζεται να καλωσορίσει στον κόσμο τον δεύτερο γιο της

Τζένη Θεωνά και Δήμος Αναστασιάδης θα γίνουν σε λίγες ημέρες για δεύτερη φορά γονείς

«Απόψε πήρα το ομορφότερο δώρο, και ήταν η παρουσία των φίλων μου. Αυτή η συγκίνηση και η χαρά δεν θα ξεθωριάσουν ποτέ. Σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ!», έγραψε η ηθοποιός και παρουσιάστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της, με τους followers της να της στέλνουν τις καλύτερες ευχές τους για το μωράκι που περιμένει.