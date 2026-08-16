Η Τζένη Καζάκου για τον Αδριανό Τριανταφύλλου: «Γυρίσαμε, κοιταχτήκαμε και απλά σταμάτησε ο χρόνος» - iefimerida.gr

Ένας δυνατός έρωτας που αντέχει στον χρόνο ζουν η Τζένη Καζάκου και ο Αδριανός Τριανταφύλλου, οι οποίοι πλέον συγκατοικούν, όπως αποκάλυψε η ίδια.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η γνωριμία της Τζένης Καζάκου με τον Αδριανό Τριανταφύλλου ήταν κεραυνοβόλος έρωτας και εξελίχθηκε σε μια σχέση δυόμισι ετών. Το ζευγάρι, που πλέον συγκατοικεί, ξεκίνησε την κοινή του πορεία μετά από μια τυχαία συνάντηση στο Μεταξουργείο.

Αρχικά, ο σύντροφός της δεν γνώριζε ούτε την επαγγελματική της ιδιότητα ούτε τη διάσημη οικογενειακή της καταγωγή. Η αποκάλυψη της ταυτότητάς της δεν έγινε από την ίδια, αλλά από τους φίλους του σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η αντίδρασή του μετά την αποκάλυψη ήταν καθοριστική για την ηθοποιό, καθώς δεν άλλαξε τη συμπεριφορά του απέναντί της. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε τη σχέση τους, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία υποστήριξη και κατανόηση.

Η Τζένη Καζάκου τονίζει πως ο θεμέλιος λίθος της σχέσης τους είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Θεωρεί την εμπιστοσύνη απαραίτητη σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, από τις ερωτικές και φιλικές μέχρι και τις οικογενειακές.

Σε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!», η γνωστή ηθοποιός -εγγονή των σπουδαίων Τζένης Καρέζη και Κώστα Καζάκου- μίλησε για την κοινή πορεία της με τον ταλαντούχο σεφ.

Το ζευγάρι, που επισημοποίησε τη σχέση του στα social media στις αρχές του 2025, μετρά ήδη δυόμισι χρόνια μαζί.

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Τζένη Καζάκου: «Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας και για τους δυο μας»

Η γνωριμία τους ήταν απρόσμενη και καθοριστική. «Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας και για τους δυο μας. Ήμασταν ο καθένας με την παρέα του σε ένα μαγαζί στο Μεταξουργείο, γυρίσαμε, κοιταχτήκαμε και απλά σταμάτησε ο χρόνος. Από τότε πέρασαν δυόμισι χρόνια και ζούμε μαζί», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

«Δεν με κοίταξε ποτέ διαφορετικά»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο Αδριανός δεν γνώριζε αρχικά την οικογενειακή της καταγωγή ή την επαγγελματική της ιδιότητα. «Δεν του το είπα εγώ, αλλά μετά οι φίλοι του. Δεν με κοίταξε ποτέ διαφορετικά από τότε που το έμαθε και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο για μένα. Με συμβουλεύει και με υποστηρίζει, όπως κι εγώ εκείνον», σημείωσε με τρυφερότητα.

Η ίδια υπογράμμισε πως η αμοιβαία εμπιστοσύνη αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της καθημερινότητάς τους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τα πάντα βέβαια έχουν να κάνουν με το πόσο εμπιστεύεσαι τον άλλον στις ερωτικές, στις φιλικές σχέσεις, ακόμη και στις οικογενειακές που δεν είναι αυτονόητες».

