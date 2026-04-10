Ο λόγος που η Τζένα Ορτέγκα σκέφτηκε να εγκαταλείψει την υποκριτική - iefimerida.gr

Η Τζένα Ορτέγκα μοιράστηκε στο podcast «Big Bro with Kid Cudi» στιγμές αμφιβολίας από την αρχή της καριέρας της.

Η 23χρονη ηθοποιός αποκάλυψε πως ως έφηβη, μετά την αποχώρησή της από παιδική σειρά, βρέθηκε σε μια μεταβατική φάση και σκέφτηκε σοβαρά να εγκαταλείψει την υποκριτική. «Δεν ήξερα τι άλλο θα έκανα. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ κάτι διαφορετικό, μόνο πιο πρόσφατα από περιέργεια και από την επιθυμία για μια άλλη εμπειρία ζωής», ανέφερε.

Η αβεβαιότητα προέκυψε καθώς έπρεπε να αποδείξει την αξία της σε νέους υπεύθυνους κάστινγκ που δεν την γνώριζαν. Ωστόσο, το 2019 η πορεία της άλλαξε όταν επιλέχθηκε για τον δεύτερο κύκλο της σειράς «You», στον ρόλο της Έλι Άλβες. Η εμπειρία στο πλατό την έκανε να αποφασίσει να συνεχίσει την υποκριτική: «Σκέφτηκα: “Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω αυτό”».

Οι σειρές που έχει παίξει η Ορτέγκα

Η Ορτέγκα παραδέχθηκε ότι οι αμφιβολίες είναι φυσιολογικές για κάθε ηθοποιό, καθώς η δουλειά είναι γεμάτη προκλήσεις και απρόβλεπτες καταστάσεις. Στο παρελθόν έχει εμφανιστεί σε δημοφιλείς σειρές όπως Jane the Virgin και Stuck in the Middle, ενώ η καριέρα της απογειώθηκε με τις ταινίες Scream και το sequel του Beetlejuice. Από το 2022 πρωταγωνιστεί ως Wednesday Addams στη σειρά Wednesday, ρόλος που της έχει χαρίσει υποψηφιότητες για Emmy, Χρυσές Σφαίρες και SAG Awards.

Παράλληλα, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι προτιμά να παραμένει συνεχώς απασχολημένη και ότι πρόσφατα έκανε διάλειμμα τεσσάρων μηνών από τα γυρίσματα, το πρώτο μετά από χρόνια. Αν και αρχικά την ανησύχησε, η εμπειρία αποδείχθηκε αναζωογονητική: «Νιώθω πολύ καλύτερα. Έμαθα πολλά για το τι μου αρέσει και τι όχι», τόνισε.