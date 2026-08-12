«Τι συμβαίνει στο Χόλιγουντ;»: Ανησύχησαν οι θαυμαστές της Τζένα Ορτέγκα με το πόσο αδύνατη είναι, η σύγκριση με την Αριάνα Γκράντε - iefimerida.gr

Η Τζένα Ορτέγκα έγινε η τελευταία διασημότητα που προσελκύει πληθώρα ανησυχητικών σχολίων από θαυμαστές για την υπερβολικά αδύνατη φιγούρα της.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Esquire, η ηθοποιός έκανε μια αναδρομή στην καριέρα της, η οποία ξεκίνησε με συμμετοχές σε παραγωγές του Disney Channel, συνεχίστηκε με ταινίες τρόμου και τελικά έφτασε στο Wednesday, τη σειρά-φαινόμενο του Netflix που άλλαξε σχεδόν αμέσως τη ζωή της.

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Η Τζένα Ορτέγκα πριν από έναν χρόνο

Θυμήθηκε τη στιγμή που συνειδητοποίησε πόσο γρήγορα είχε γίνει τεράστια επιτυχία η σειρά, κατά τη διάρκεια της Ημέρας των Ευχαριστιών, λίγο μετά την κυκλοφορία της το 2022. «Ήταν σαν να γινόταν σεισμός μέσα στο κτίριο», είπε η Τζένα Ορτέγκα, θυμούμενη πώς κάποιοι άνθρωποι λιποθυμούσαν όταν παρευρέθηκε στο Comic-Con της Βραζιλίας. «Απλώς δεν ήταν κάτι φυσιολογικό».

Η ξαφνική φήμη απείχε πάρα πολύ από την καριέρα που είχε φανταστεί όταν, σε ηλικία επτά ετών, έλεγε στους γονείς της ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός. «Γέλασαν μαζί μου», είπε η Τζένα Ορτέγκα.



«Μπορούσα να περάσω όλη την ημέρα χωρίς να φάω ή να πιω κάτι»

Ωστόσο, ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο από τη συνέντευξη, φαίνεται πως τράβηξε την προσοχή των θαυμαστών της περισσότερο.

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Η Τζένα Ορτέγκα το 2025

Ένα στιγμιότυπο από τη συνέντευξη απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα, υπό το φως της ανησυχίας που άρχισε να εξαπλώνεται στο διαδίκτυο.



Ερωτηθείσα για τα λάθη που έκανε στα πρώτα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πλατό της καριέρας της, η Τζένα Ορτέγκα αρχικά αστειεύτηκε λέγοντας ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί να έχει κάνει κάποιο. Όπως εξήγησε, όταν ήταν παιδί ήταν τόσο ευγνώμων που είχε δουλειά, ώστε αποφάσισε να μην ενοχλεί ποτέ τους ενήλικες γύρω της.



«Δεν ζητούσα ούτε μία γουλιά νερό» είπε. «Μπορούσα να περάσω όλη την ημέρα χωρίς να φάω, χωρίς να πιω, χωρίς τίποτα, επειδή ήθελα τόσο πολύ να μην ενοχλώ κανέναν. Ίσως αυτό ήταν το λάθος μου· δεν φρόντιζα πραγματικά τον εαυτό μου».



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Η ανησυχία των φαν της

Αυτό το κομμάτι της συνέντευξης, μαζί με την εντυπωσιακά λεπτή φιγούρα της στη συνέντευξη, φαίνεται πως ανησύχησαν τους θαυμαστές της, με πολλούς μάλιστα να σπεύδουν να τη συγκρίνουν με την Αριάνα Γκράντε.



«Η επόμενη Αριάνα Γκράντε», έγραψε κάποιος. «Ειλικρινά ανησυχώ για το τι συμβαίνει με αυτό το κορίτσι, την Ορτέγκα», σχολίασε ένας δεύτερος, με έναν τρίτο να αναρωτιέται: «Πού είναι οι γονείς της; Ελπίζω να φροντίζει τον εαυτό της».



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«Κι εγώ σοκαρίστηκα», απάντησε κάποιος άλλος. «Η κατάσταση γίνεται ανησυχητική», πρόσθεσε. «Τι συμβαίνει στο Χόλιγουντ;» αναρωτήθηκε ένας ακόμα.