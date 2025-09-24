Τζέιμς Καφετζής: Εσπευσμένο χειρουργείο για τον πρώην παίκτη του Survivor -Το βίντεο μέσα από το νοσοκομείο - iefimerida.gr

Σε εσπευσμένη χειρουργική επέμβαση χρειάστηκε να υποβληθεί ο Τζέιμς Καφετζής, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok.

Ο πρώην παίκτης του Survivor περιέγραψε ότι ένας πόνος στην κοιλιά τον οδήγησε στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να τον ενημερώνουν ότι έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα για σκωληκοειδίτιδα και να του κάνουν εσπευσμένη εισαγωγή.

Στο σχετικό clip που ανέβασε στο TikTok, ο νεαρός επιχειρηματίας καταγράφεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να παραμείνει δύο ημέρες μετά την επέμβαση.

Ο ίδιος, μάλιστα, αποφάσισε να διασκεδάσει την κατάσταση, βαθμολογώντας το φαγητό του νοσοκομείου.

Τζέιμς Καφετζής: Το βίντεο λίγες ώρες μετά τη χειρουργική επέμβαση

«Ακόμα ένα βίντεο που τρώω για να μην παχύνετε εσείς! Αυτή τη φορά θα κάνουμε rating το φαγητό από το νοσοκομείο. Long story short, είχα έναν πόνο στην κοιλιά χθες, ήρθα το πρωί να με δουν και μου λένε "μπαίνεις άμεσα χειρουργείο για σκωληκοειδίτιδα". Ήταν τόση! Ευτυχώς την έβγαλαν, δεν έσπασε. Θα μείνω ακόμα μία νύχτα και φεύγω αύριο», ανέφερε ο Τζέιμς Καφετζής στο βίντεο που δημοσίευσε από το νοσοκομείο.

Στη συνέχεια ο ίδιος δοκίμασε το φαγητό που του είχαν φέρει, το οποίο ήταν μακαρόνια με κιμά, με τον Τζέιμς Καφετζή να εκπλήσσεται ευχάριστα, τόσο από την επιλογή του φαγητού, όσο και από τη γεύση του, και να το βαθμολογεί με 8 στα 10.