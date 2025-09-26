Τζέιμι Όλιβερ: Στο σχολείο τον κορόιδευαν για τη δυσλεξία αλλά τον «έσωσε» η μαγειρική - iefimerida.gr

Ο διάσημος σεφ Τζέιμι Όλιβερ άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στο σχολείο λόγω της δυσλεξίας του, αποκαλύπτοντας πως το εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής του δεν είχε την κατάλληλη υποστήριξη για παιδιά με δυσκολίες μάθησης.

Ο Όλιβερ περιέγραψε τις πιέσεις και την απομόνωση που ένιωθε, καθώς συχνά απομονωνόταν σε «τάξεις ειδικών αναγκών» και δεχόταν χλευασμούς από τους συμμαθητές του.

Ωστόσο, ο γνωστός σεφ στάθηκε τυχερός, καθώς η μαγειρική ήταν το πάθος που τον βοήθησε να βρει τον εαυτό του και να ξεπεράσει τις προκλήσεις του σχολείου. «Η μαγειρική ήταν που μου έδωσε κίνητρο, αυτοπεποίθηση και ελπίδα. Ό,τι με κατέστρεφε το σχολείο, το ξαναέβρισκα στην κουζίνα», εξομολογήθηκε.

Η αποκάλυψη αυτή ήρθε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της νέας παιδικής σειράς βιβλίων μαγειρικής του, με τίτλο «Little Food Library», που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2-4 ετών. Ο Όλιβερ τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης των παιδιών μέσω της δημιουργικότητας και της εκπαίδευσης, χωρίς να επικεντρωθούν αποκλειστικά στις ακαδημαϊκές επιδόσεις.

Η στήριξη της οικογένειας και η αποδοχή της νευροδιαφορετικότητας

Πρόσφατα, ο Τζέιμι Όλιβερ μίλησε και για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας πως η σύζυγός του, Τζουλς, καθώς και κάποια από τα παιδιά τους, έχουν διαγνωστεί με νευροδιαφορετικότητα. Αναφερόμενος στη δύσκολη καθημερινότητα που συνεπάγεται αυτή η κατάσταση, δήλωσε: «Η Τζουλς είναι ο βράχος μας. Αν και η νευροδιαφορετικότητα κάνει τη ζωή της πολύ ενδιαφέρουσα, είναι και δύσκολη. Παρ’ όλα αυτά, είναι μια εκπληκτική μητέρα και έχει απίστευτο ένστικτο».

Η οικογένεια Όλιβερ έχει μάθει να αντιμετωπίζει την καθημερινότητα με κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας. Ο ίδιος ο Τζέιμι μίλησε για τις συζητήσεις που κάνει με την Τζουλς κάθε βράδυ, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τη συμπεριφορά των παιδιών τους και να γίνουν καλύτεροι γονείς. «Η επίγνωση των διαφορών αυτών μας επιτρέπει να γίνουμε καλύτεροι γονείς», είπε χαρακτηριστικά.