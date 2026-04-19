Βίντεο: Ο Τζέιμι Όλιβερ αποκαλύπτει στο iefimerida ποιο είναι το (αναπάντεχο) αγαπημένο του ελληνικό φαγητό -Ποιο προϊόν τον ξετρέλανε - iefimerida.gr

Ο Τζέιμι Όλιβερ πήγε στη Βαρβάκειο αγορά με τον σεφ Γιώργο Παπακώστα και δοκίμασε μαγειρίτσα, πατσά και τσίπουρο.

Για 48 ώρες ήρθε στην Αθήνα ο Βρετανός σεφ Τζέιμι Όλιβερ, στα πλαίσια της προώθησης του νέου του εστιατορίου «Jamie Oliver Kitchen», που βρίσκεται στον τρίτο όροφο γνωστού εμπορικού πολυκαταστήματος στα βόρεια προάστια.

Όπως ανέφερε αποκλειστικά ο Τζέιμι Όλιβερ στην κάμερα του iefimerida.gr, σε ερώτηση που του κάναμε σχετικά με ποιο είναι το αγαπημένο του ελληνικό φαγητό, η μαγειρίτσα ήταν το πιάτο που τον ενθουσίασε περισσότερο. Όπως και η μαλακή φέτα Τρίπολης και το γιαούρτι. Σε συνομιλία που είχαμε με τον Βρετανό σεφ έδειξε ενθουσιασμό τόσο για τα ελληνικά τυριά όσο και για το γιαούρτι λέγοντας ότι είναι τα δύο προϊόντα που είναι τα καλύτερα στον κόσμο.

Στη σύντομη παραμονή του στην Αθήνα, ο Τζέιμι Όλιβερ απόλαυσε δείπνο στο εστιατόριο «Άκρα». Όπως λέει και στο βίντεο απόλαυσε πετεινό, ψημένο στη φωτιά, με σάλτσα και ωραίες νόστιμες τηγανιτές πατάτες.

Οι δύο σεφ στη Βαρβάκειο Αγορά

Μια ημέρα πριν το prive event στο εστιατόριο του Τζέμι Όλιβερ, ο Βρετανός σεφ μαζί με τον Γιώργο Παπακώστα επισκέφτηκε τη Βαρβάκειο Αγορά. Η γνωριμία των δύο σεφ έγινε την ίδια ημέρα, ωστόσο ο Γιώργος Παπακώστας γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα που είναι στην κουζίνα του ελληνικού εστιατορίου του Τζέιμι Όλιβερ. «Όταν έστηναν πέρυσι το εστιατόριο, τις δοκιμές τις έκαναν στην κουζίνα του δικού μου εστιατορίου. Είχα δοκιμάσει από την αρχή του μενού του εστιατορίου του», αναφέρει ο Γιώργος Παπακώστας στο iefimerida.gr

Οι δυο σεφ πήγαν βόλτα στη Βαρβάκειο Αγορά, εκεί που χτυπάει ο παλμός της τοπικής γαστρονομίας. Ο Γιώργος Παπακώστας εξηγεί στο iefimerida.gr: «Σκέφτηκα να πάμε στη Βαρβάκειο για να δει από κοντά τους παραγωγούς και τα προϊόντα που υπάρχουν. Κάθε σεφ που θέλει να ανοίξει εστιατόριο θέλει να έχει προσωπική επαφή με τους παραγωγούς. Και ο Τζέιμι Όλιβερ θέλει το μενού του να έχει τοπικά προϊόντα. Δεν τον ενδιέφερε απλά να βάλει βρετανικά πιάτα στο ελληνικό του εστιατόριο.

Μέσα στη Βαρβάκειο καθίσαμε για φαγητό. Πήγαμε στο ιστορικό οινομαγειρείο η «Ήπειρος» όπου δοκίμασε μαγειρίτσα, γίδα βραστή και πατσά. Ενθουσιάστηκε με τη μαγειρίτσα, του άρεσε πάρα πολύ. Όπως και η γίδα βραστή. Δοκίμασε πατσά, αλλά μου εξήγησε ότι είναι ένα δύσκολο πιάτο.

Από τυριά που δοκίμασε ξετρελάθηκε με τη μαλακή φέτα Τρίπολης -μου ζήτησε να του στείλω ένα βαρέλι στην Αγγλία.

Επίσης, δοκίμασε τσίπουρο στα «Μπιφτεκάκια του Κώστα», το μικρό μαγαζάκι μέσα στη Βαρβάκειο. Ο Κώστας είναι από τα Τζουμέρκα και είχε τοπικό τσίπουρο από την πατρίδα του.

Στην αρχή, ο Τζέιμι Όλιβερ είπε ότι είναι νωρίς για τσίπουρο, αλλά τελικά ήπιαμε όλο το μπουκάλι -του άρεσε πολύ».