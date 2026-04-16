Βίντεο: Στην Αθήνα ο Τζέιμι Όλιβερ -Βρέθηκε στο πρώτο του εστιατόριο στην Ελλάδα, όλα όσα είπε, τα τρομερά πιάτα - iefimerida.gr

Ο Τζέιμι Όλιβερ άνοιξε το πρώτο του εστιατόριο στην Αθήνα σε εμπορικό κέντρο των βορείων προαστίων.

Εδώ και μερικούς μήνες, ο διάσημος σεφ Τζέιμι Όλιβερ έχει ανοίξει το πρώτο του εστιατόριο στην Αθήνα, φέρνοντας την υπογραφή του και στη σύγχρονη γαστρονομική σκηνή της πόλης.

Το «Jamie Oliver Kitchen» φιλοξενείται στον τρίτο όροφο γνωστού εμπορικού πολυκαταστήματος στα βόρεια προάστια και αποτελεί ήδη έναν πολυσυζητημένο προορισμό για όσους αγαπούν τις προσεγμένες, comfort γεύσεις. Πιο συγκεκριμένα, το εστιατόριο του καταξιωμένου Βρετανού σεφ ξεκίνησε τη λειτουργία του τον περασμένο Ιούλιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα (16/04) το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε ένα prive event, με καλεσμένους δημοσιογράφους από τον χώρο της γαστρονομίας και food bloggers, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το μενού.

Η φιλοσοφία του κινείται σε γνώριμες, comfort επιλογές, με έμφαση στην πρώτη ύλη και τις ισορροπημένες γεύσεις.

Μεταξύ άλλων, στο τραπέζι βρέθηκαν πιάτα όπως beef tartare, pinsa με λουκάνικο Λευκάδας, αλλά και μια απολαυστική καρμπονάρα, που αποτυπώνουν την casual αλλά προσεγμένη ταυτότητα της κουζίνας.

Ο ίδιος ο Βρετανός σεφ ήταν παρών, ιδιαίτερα ευγενικός και προσιτός, συνομιλώντας με τους καλεσμένους σε χαλαρό κλίμα. Ζεστός και ολιγόλογος, δεν παρέλειψε να εκφράσει τον θαυμασμό του για την ελληνική γαστρονομία, επιβεβαιώνοντας τη σύνδεση που επιδιώκει να δημιουργήσει ανάμεσα στη δική του φιλοσοφία και τις τοπικές γεύσεις.

Ο Τζέιμι Όλιβερ στο prive event για το επίσημο opening του πρώτου του εστιατορίου στην Αθήνα / Φωτογραφία: Χριστίνα Ζάχου για το iefimerida.gr

Ο Τζέιμι Όλιβερ στο εστιατόριό του στην Αθήνα / Φωτογραφία: Χριστίνα Ζάχου για το iefimerida.gr