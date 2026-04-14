«Είστε υποκριτές»: Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι πίνουν από πλαστικά ποτήρια και οι χρήστες των social τούς «δικάζουν» - iefimerida.gr

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν ο Τζάστιν Τριντό και η σύντροφός του, Κέιτι Πέρι, επειδή έπιναν από πλαστικά ποτήρια στο Coachella.



Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά και η σύντροφός του πέρασαν ένα όμορφο Σαββατοκύριακο στο μουσικό φεστιβάλ Coachella στην Καλιφόρνια, με την Κέιτι Πέρι να μοιράζεται φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram.



Κάποιες από αυτές δείχνει το ζευγάρι να περπατά πιασμένο χέρι-χέρι στους χώρους του φεστιβάλ, ενώ σε άλλες χαλαρώνουν τρώγοντας σνακ ή χορεύοντας στους ρυθμούς των τραγουδιών του Τζάστιν Μπίμπερ. Ωστόσο, σε αρκετά βίντεο, και οι δύο εθεάθησαν να κρατούν κόκκινα πλαστικά ποτήρια ενώ παρακολουθούσαν τις συναυλίες.



Οι εικόνες έγιναν viral στο Χ, όπου ορισμένοι χρήστες κατηγόρησαν τον Τζάστιν Τριντό για υποκρισία.

«Τα άκουσε» ο Τζάστιν Τριντό για τα πλαστικά ποτήρια

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του, η κυβέρνηση Τριντό είχε ανακοινώσει την απαγόρευση ορισμένων πλαστικών μιας χρήσης τον Ιούνιο του 2019, όπως πλαστικές σακούλες, μαχαιροπίρουνα και είδη εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών ποτηριών.



Φυσικά, πολλοί χρήστες στο Χ έσπευσαν να κατακρίνουν τον Τζάστιν Τριντό. «Κι αυτός ο μαλ@@@ πίνει από ένα πλαστικό ποτήρι, αφού τα έχει απαγορεύσει σε ολόκληρη τη χώρα», έγραψε κάποιος.



«Τζάστιν Τριντό, 10 Ιουνίου 2019: Απαγορεύω στους Καναδούς να χρησιμοποιούν πλαστικά μιας χρήσης! Τζάστιν Τριντό, 12 Απριλίου 2026: Κοιτάξτε με να πίνω αλκοόλ από ένα σόλο ποτήρι στο Coachella!» σημείωσε κάποιος άλλος στο X. Ένας τρίτος έγραψε: «Το μόνο που βλέπω είναι πλαστικά ποτήρια. Κάποιος τα απαγόρευσε εδώ πάνω στον Καναδά. Ποιος ήταν αυτός πάλι;».

Ωστόσο, κάποιοι άλλοι τον υπερασπίστηκαν, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε κανέναν έλεγχο στο τι σερβιριζόταν στο φεστιβάλ. «Τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει σε αυτή την περίπτωση; Να μην πιει; Δεν θα είχε άλλες επιλογές», σημείωσε ένας χρήστης του Χ.