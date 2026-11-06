Ο Τζάστιν Τριντό με τους γιους του στη Νορβηγία σε food challenge: Δάγκωσε ένα μεγάλο κομμάτι ωμού σολομού, δείτε την αντίδρασή του - iefimerida.gr

Τον γιο του στη Νορβηγία επισκέφθηκε ο Τζάστιν Τριντό και δοκίμασε μια τοπική λιχουδιά: Ωμό σολομό.



Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά επισκέφθηκε τη Νορβηγία με τον μικρότερο γιο του, τον 12χρονο Αντριέν, προκειμένου να επισκεφθούν τον μεγαλύτερο αδερφό του, τον 19χρονο Ξαβιέ, ο οποίος τους τελευταίους μήνες ζει στη χώρα αυτή, ακολουθώντας το όνειρό του, μια καριέρα στη μουσική.



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Ο Ξαβιέ, πριν από μερικές ημέρες, είχε κάνει μία ανάρτηση στο Instagram του, παρουσιάζοντας μία από τις εθνικές γαστρονομικές σπεσιαλιτέ της χώρας, το «Salma», το οποίο περιέγραψε ως σολομό κατάλληλο για κατανάλωση ωμό, όπως το σασίμι.

Στο συγκεκριμένο βίντεο δοκίμασε το προϊόν και μοιράστηκε τις εντυπώσεις του με τους ακολούθους του, αποκαλύπτοντας ότι το συνόδευσε με μαγιονέζα Salma και σάλτσα Ponzu. Αφού δοκίμασε μια μεγάλη μπουκιά, χαμογέλασε και σχολίασε με ενθουσιασμό ότι ήταν «φανταστικό».

Ο Τζάστιν Τριντό δοκιμάζει ωμό σολομό με τους γιους του

Στην πρόσφατη επίσκεψή τους όμως στη σκανδιναβική χώρα, ο Τζάστιν Τριντό και ο μικρότερος γιος του θέλησαν να δοκιμάσουν αυτή τη λιχουδιά σε ένα βίντεο που παρουσίασε στους ακολούθους του ο 19χρονος Ξαβιέ.

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Στο κλιπ διακρίνονται ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά μέσα σε ένα αυτοκίνητο με τον Ξαβιέ να ανοίγει μία συσκευασία ωμού σολομού. Αφού έκοψαν το ψάρι σε τρία μεγάλα κομμάτια, το βούτηξαν μέσα στη σάλτσα Ponzu, με τον 12χρονο να λέει με ενθουσιασμό: «Περίμενα τόσο καιρό να το δοκιμάσω!».



Στη συνέχεια, δοκίμασαν και οι τρεις ταυτόχρονα την λιχουδιά αυτή, με τον Τζάστιν Τριντό να σχολιάζει «Πεντανόστιμο», αν και κρίνοντας από την έκφραση του προσώπου του, δεν πρέπει να ενθουσιάστηκε και τόσο. Όσο για τον μικρότερο γιο του, έβγαλε μόνο το επιφώνημα «Μμμμμ».

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