 Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ μας δείχνει τα παιδιά του: Σπάνια εμφάνιση, μαζί με την ανιψιά του με σύνδρομο Down - iefimerida.gr
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Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ μας δείχνει τα παιδιά του: Σπάνια εμφάνιση, μαζί με την ανιψιά του με σύνδρομο Down

Ο Τζάστιν Τιμπερλέϊκ με τους γιους του και την ανιψιά του
Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ με τους γιους του και την ανιψιά του / Φωτογραφία: Instagram / jusstintimberlake
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια συγκινητική εμφάνιση με τους δύο γιους του, Σίλας και Φινέα, προκειμένου να στηρίξει την ανιψιά του, η οποία πάσχει από σύνδρομο Down, πραγματοποίησε ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

Ο τραγουδιστής έδωσε το «παρών» το Σάββατο στην ετήσια επίδειξη μόδας «Be Beautiful Be Yourself» του Global Down Syndrome Foundation, με αφορμή τη συμμετοχή της επτάχρονης ανιψιάς του, Ζάγια, η οποία έχει σύνδρομο Down.

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Ο Τίμπερλεϊκ κρατούσε τη μικρή Ζάγια στην αγκαλιά του, ποζάροντας μαζί της για φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί, δίπλα στους γονείς της, Ρόουζ και Τζάστιν Μπιλ, ο οποίος είναι ο μικρότερος αδελφός της συζύγου του τραγουδιστή, Τζέσικα Μπιλ.

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ με την ανιψιά του, Ζάγια
Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ με την ανιψιά του, Ζάγια

Στη συνέχεια, ο Τίμπερλεϊκ ανέβηκε στην πασαρέλα της επίδειξης μόδας, όπου τον περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς εμφανίστηκαν και οι δύο γιοι του, Σίλας και Φινέας.

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ με την ανιψιά του και τους γιους του στην πασαρέλα

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 45χρονος τραγουδιστής χορεύει χαριτωμένα κρατώντας τη Ζάγια στην αγκαλιά του, ενώ ο 11χρονος Σίλας επιδεικνύει και εκείνος τις χορευτικές του ικανότητες. Ο εξάχρονος Φινέας φάνηκε να είναι πιο ντροπαλός από τον αδελφό του, καθώς παρέμενε διαρκώς κοντά στον πατέρα του.

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Η Ζάγια ήταν αναμφίβολα η πρωταγωνίστρια της βραδιάς, καθώς χαιρετούσε το κοινό και έστελνε φιλιά, ενώ οι παρευρισκόμενοι την αποθέωναν με το χειροκρότημά τους.

Σε ανάρτησή του στα Instagram Stories την Κυριακή, ο τραγουδιστής του «SexyBack» δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία κρατά από το χέρι τον Φινέα και τη Ζάγια, καθώς περπατούν στην πασαρέλα, ενώ ο Σίλας βοηθά κρατώντας ψηλά το άλλο χέρι της μικρής. Ο Φινέας ήταν ντυμένος ασορτί με τον πατέρα του, φορώντας μαύρο κοστούμι, ενώ ο Σίλας επέλεξε δερμάτινο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και γυαλιά ηλίου.

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Ο Τίμπερλεϊκ συνόδευσε τη γλυκιά φωτογραφία με τη λεζάντα: «Συνοδεύσαμε την πανέμορφη ανιψιά μου, Ζάγια, στην πασαρέλα του @globaldownsyndrome χθες το βράδυ», προσθέτοντας μια κόκκινη καρδιά. Στη συνέχεια, μοιράστηκε ακόμη μία φωτογραφία του με τη Ζάγια, στην οποία οι δυο τους χαμογελούν στο κόκκινο χαλί, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Περήφανος θείος!».

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