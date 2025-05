Ο Τζάστιν Μπίμπερ έσπασε τη σιωπή του για τον Diddy: Απάντησε στις φήμες, ενώ είναι σε εξέλιξη η δίκη για σεξουαλική εκμετάλλευση - iefimerida.gr

Ο Τζάστιν Μπίμπερ δήλωσε ότι δεν υπήρξε ποτέ θύμα του κατηγορούμενου για σεξουαλική κακοποίηση Sean «Diddy» Combs.

Ο 31χρονος τραγουδιστής έσπασε τη σιωπή του για τις φήμες που κυκλοφορούν, ενώ είναι σε εξέλιξη η δίκη εναντίον του ράπερ που τον βοήθησε να εισέλθει στη μουσική βιομηχανία όταν ήταν μόλις 15 ετών.

Η υπόθεση Diddy, που έχει τραβήξει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως, αφορά σοβαρότατες κατηγορίες, όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση, κατηγορίες τις οποίες ο καλλιτέχνης αρνείται κατηγορηματικά.

Η δήλωση του Τζάστιν Μπίμπερ για τον Sean «Diddy» Combs

«Αν και ο Τζάστιν δεν είναι ανάμεσα στα θύματα του Σον Κομπς, υπάρχουν άτομα που πράγματι υπέστησαν βλάβες από αυτόν. Η απομάκρυνση της προσοχής από αυτή την πραγματικότητα στερεί από τα θύματα τη δικαιοσύνη που δικαιωματικά τους αξίζει», ανέφεραν εκπρόσωποι του Μπίμπερ στο TMZ σε δήλωση το βράδυ της Πέμπτης.

Πολλές πηγές κοντά στον τραγουδιστή ανέφεραν στο μέσο ότι ο Diddy δεν κακοποίησε ποτέ τον Μπίμπερ, ούτε σεξουαλικά ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, διαψεύδοντας έτσι τα όσα διακινούνται από τη στιγμή που ξεκίνησε η δίκη του Κομπς αυτή την εβδομάδα.

Τα βίντεο με τον ανήλικο Μπίμπερ και τον Diddy και πώς τα σχολίασαν στα σόσιαλ

Μετά την έναρξη της δίκης, πολλοί έστρεψαν την προσοχή τους σε βίντεο του ράπερ και του τότε έφηβου Μπίμπερ.

Σε ένα από αυτά, ο Diddy κάνει μια σειρά από άβολα σχόλια, καθώς ο Μπίμπερ, μικρός τότε, στέκεται αμήχανος μπροστά στην κάμερα.

«Περνάει 48 ώρες με τον Diddy, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε πού βγαίνουμε και τι κάνουμε. Αλλά σίγουρα είναι το όνειρο ενός 15χρονου» λέει ο Diddy, και συνεχίζει: «Μου έχει δοθεί η επιμέλειά του. Έχει υπογράψει με τον Usher και είχα τη νόμιμη κηδεμονία του Usher όταν έκανε το πρώτο του άλμπουμ. Δεν έχω νόμιμη κηδεμονία γι' αυτόν [τον Μπίμπερ], αλλά για τις επόμενες 48 ώρες θα είναι μαζί μου και θα τρελαθούμε εντελώς».

Αυτά τα βίντεο, που άρχισαν να έρχονται ξανά στο φως μετά τη σύλληψη του Diddy, σχολιάστηκαν εκτενώς από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτά τα βίντεο ΠΡΕΠΕΙ να επανεμφανιστούν για να αποκαλύψουν την ανησυχητική συμπεριφορά του P Diddy γύρω από τον 15χρονο Τζάστιν Μπίμπερ», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

«Αυτό το βίντεο του P Diddy και του Justin Bieber θα είναι για πάντα ανατριχιαστικό» έγραψε άλλος, ενώ τρίτος σχολίασε: «Η περίεργη εμμονή του Diddy με τον νεαρό Τζάστιν Μπίμπερ ήταν πάντα ανησυχητική. Το Χόλιγουντ πρέπει να σταματήσει να δικαιολογεί αυτές τις διεστραμμένες δυναμικές εξουσίας».

Όσον αφορά στα βίντεο αυτά, άτομα με εσωτερική πληροφόρηση επέμειναν ότι οι αλληλεπιδράσεις τους ήταν απλώς «παραστατικές» και εξήγησαν ότι ο Μπίμπερ είχε στενότερη σχέση με τους γιους του ράπερ, παρά με τον ίδιο τον Diddy.

Πώς αντέδρασε ο Τζάστιν Μπίμπερ όταν συνελήφθη o Diddy

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο καιρό μετά τη σύλληψη του Combs, μια πηγή μίλησε στο DailyMail.com σχετικά με την αντίδραση του Μπίμπερ στην είδηση.

«Ο Μπίμπερ είναι τόσο ενοχλημένος από την είδηση ​​για τον Diddy και δεν είναι πρόθυμος να την επεξεργαστεί ή να τη συζητήσει, οπότε έχει απομονωθεί» είπε η πηγή, και πρόσθεσε: «Τόσοι πολλοί άνθρωποι που τον βοήθησαν να γίνει αυτός που είναι ήταν πολύ κοντά στον Diddy και αυτό τον έχει μπερδέψει εντελώς. Ο Τζάστιν δεν έχει απαντήσει και δεν πρόκειται να το κάνει».

Σύμφωνα με την πηγή, ο τραγουδιστής μετάνιωσε που συνεργάστηκε με τον Combs στο άλμπουμ του ράπερ του 2023, με τίτλο The Love Album: Off the Grid, καθώς για ένα μεγάλο διάστημα είχε αποστασιοποιηθεί από εκείνον και, «αν γνώριζε οτιδήποτε από αυτά, δεν υπήρχε περίπτωση να το είχε κάνει».