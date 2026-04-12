Επεισοδιακή εμφάνιση του Τζάστιν Μπίμπερ στο Coachella: Ερμήνευσε τα λιγότερο γνωστά τραγούδια του, έπαιξε τις επιτυχίες του από το YouTube - iefimerida.gr

Άναυδοι έμειναν οι θαυμαστές του Τζάστιν Μπίμπερ (Justin Bieber) με την ακριβοπληρωμένη εμφάνισή του στο διάσημο μουσικό φεστιβάλ της Coachella, στην έρημο της Καλιφόρνιας.



Ο 32χρονος ποπ σταρ έχει εμφανιστεί ως guest star 4 φορές στο φεστιβάλ αλλά αυτή ήταν η πρώτη του σόλο εμφάνιση ως επίσημα καλεσμένος καλλιτέχνης.

Οι προσδοκίες για την εμφάνισή του – για την οποία φέρεται να πληρώθηκε 10 εκατομμύρια δολάρια – ήταν πολύ υψηλές αλλά τελικά το ντεμπούτο του ήταν αποκαρδιωτικό.

Απογοήτευση στους θαυμαστές του

Η εμφάνισή του ήταν προγραμματισμένη με μια ήδη καθυστερημένη ώρα έναρξης στις 11:25 μ.μ., λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Παρόλο που ο σταρ έφτασε στην ώρα του, υπό την επευφημία και τα χειροκροτήματα, εμφανίστηκε ντυμένος με σορτς, φούτερ και γυαλιά ηλίου – σα να πήγαινε μία βόλτα στο σουπερμάρκετ και όχι σαν να επρόκειτο να εμφανιστεί σε μία από τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου.

Η σκηνική του παρουσία χαρακτηρίστηκε εντελώς αδιάφορη ενώ, κατά τη διάρκεια του σόου του, τραγούδησε μια σειρά από τα λιγότερο γνωστά πρόσφατα τραγούδια του, προσπαθώντας να προωθήσει την τελευταία του δουλειά και αγνοώντας το κοινό που ζητούσε τις παλαιότερες επιτυχίες του.

«Κράξιμο» στο διαδίκτυο

Ουσιαστικά, στο σετ του τραγούδησε μόνο ελάχιστα αγαπημένα τραγούδια των θαυμαστών του, το Stay του 2021 και το Baby, με αποτέλεσμα το διαδίκτυο να γεννήσει με αντιδράσεις ανάμεικτης απογοήτευσης και χλευασμού.

Μάλιστα, ο Μπίμπερ δεν τραγούδησε καν ολόκληρα τα δύο τραγούδια του αλλά τραγουδούσε μαζί με τα αποσπάσματα των κομματιών από το YouTube.

Οι φανς του άρχισαν να τουιτάρουν περιφρονητικά σχόλια όπως: «Ο Τζάστιν Μπίμπερ ήταν πρώτο όνομα στο Coachella μόνο και μόνο για να μην παίξει κανένα από τα κλασικά του τραγούδια, χαχαχα» και: «Δεν υπάρχει περίπτωση το Coachella να πλήρωσε τον Μπίμπερ 8 εκατομμύρια για να ντυθεί σαν τον Jesse Pinkman».

«Δεν μπορώ να φανταστώ να πληρώνω χιλιάδες δολάρια για να βλέπω τον Τζαστιν Μπίμπερ να ακούγεται χάλια και να περπατάει με φούτερ και γυαλιά. Αυτό είναι προσβλητικό για τους θαυμαστές του», σχολίασε κάποιος.

«Αυτό συμβαίνει όταν πουλάς τον κατάλογό σου (τα δικαιώματα των τραγουδιών σου) και σου μένει μόνο το τελευταίο σου άλμπουμ που κανείς δεν ξέρει», έγραψε κάποιος άλλος χρήστης.