Η κίνηση στήριξης του Τζακ Σλόσμπεργκ στην αδελφή του που πάσχει από λευχαιμία -Γιατί τον έκραξαν [εικόνες] - iefimerida.gr

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ, εγγονός του JFK, μίλησε δημόσια για την αποκάλυψη της αδελφής του, Τατιάνα, ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο τελικού σταδίου.

Το Σάββατο, η 35χρονη κόρη της Κάρολαϊν Κένεντι αποκάλυψε με άρθρο της στο New Yorker ότι διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της τον Μάιο του 2024. Επίσης, ανέφερε ότι οι γιατροί της είπαν πως έχει λιγότερο από έναν χρόνο ζωής.

Λίγες ώρες αργότερα, ο 32χρονος Τζακ δημοσίευσε στο Instagram Story του μια εικόνα από το άρθρο της αδελφής του μαζί με έναν σύνδεσμο για να το διαβάσουν οι ακόλουθοί του.

Σε ένα ξεχωριστό Story, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από την εισαγωγική παράγραφο.

«Όταν πεθαίνεις, τουλάχιστον από τη μικρή μου εμπειρία, αρχίζεις να θυμάσαι τα πάντα», έγραψε η Τατιάνα.

Το συγκλονιστικό άρθρο της Τατιάνα Σλόσμπεργκ / Φωτογραφία: Instagram

«Οι εικόνες έρχονται σαν αναλαμπές -άνθρωποι, μέρη και διάσπαρτες συζητήσεις- και αρνούνται να σταματήσουν. Βλέπω τη φίλη μου από το δημοτικό καθώς φτιάχνουμε μια λάσπινη "τούρτα" στην αυλή της, τη στολίζουμε με κεριά και μια μικρή αμερικανική σημαία, και παρακολουθούμε με πανικό τη σημαία να πιάνει φωτιά. Βλέπω τον φίλο μου από το κολέγιο να φορά boat shoes λίγες μέρες μετά από μια χιονοθύελλα-ρεκόρ, να γλιστρά και να πέφτει σε μια λακκούβα με λιωμένο χιόνι. Θέλω να χωρίσω μαζί του, γι’ αυτό γελάω μέχρι που δεν μπορώ να αναπνεύσω».

Ως απάντηση στο άρθρο της Τατιάνα, ο Τζακ έγραψε: «Η ζωή είναι σύντομη - ζήσε την».

Η κίνηση στήριξης του Τζακ Σλόσμπεργκ στην αδελφή του

Τα δυσάρεστα νέα για την υγεία της Τατιάνα έρχονται λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του αδελφού της ότι θέτει υποψηφιότητα για το Κογκρέσο.

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ με ξυρισμένο κεφάλι / Φωτογραφία: Instagram

Μάλιστα, σε μια κίνηση συμπαράστασης προς την αδελφή του, ο Τζακ, που είναι influencer και υποψήφιος για το Κογκρέσο, γιος της κόρης του Τζον Φ. Κένεντι και του Έντγουιν Σλόσμπεργκ, αποφάσισε να ξυρίσει το κεφάλι του.

Ωστόσο, αυτό δεν άρεσε σε όλους, καθώς δέχτηκε κακόβουλα σχόλια στο Διαδίκτυο, με κάποιους να το αποδίδουν σε μια κίνηση για προσοχή.

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ με ξυρισμένο κεφάλι / Φωτογραφία: Instagram

«Πάλευε με το αν έπρεπε να πει στα social media γιατί ξύρισε το κεφάλι του, επειδή επικρίθηκε τόσο σκληρά γι’ αυτό», είπε ένας φίλος του στο Page Six. «Μερικοί από τους haters το χρησιμοποιούσαν για να πουν: "Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Είναι τρελός". Παρ' όλα αυτά, αρνήθηκε να πει ακριβώς τον λόγο. Δεν ήταν δικά του νέα να μοιραστεί. Ήταν της αδελφής του».

Ωστόσο, ο Σλόσμπεργκ, που είναι γνωστός για τις συχνά εκκεντρικές αναρτήσεις του στα social media, ξύρισε το κεφάλι του για να στηρίξει την αδελφή του στη μάχη της με τον καρκίνο. «Τώρα ο κόσμος ξέρει και ξέρει πολύ περισσότερα για το ποιος είναι ως άνθρωπος», λέει η πηγή. «Μερικοί έχουν επικοινωνήσει για να πουν ουσιαστικά "Συγγνώμη για όσα είπα. Δεν γνώριζα"».

Σύμφωνα με το Page Six, η εμπειρία του να βλέπει την αδελφή του να παλεύει μέσα στο σύστημα υγείας, σε συνδυασμό με τη δική του δύσκολη χειρουργική επέμβαση στη μέση πριν από μερικά χρόνια, επηρέασε βαθιά τον τρόπο με τον οποίο ο απόγονος της δυναστείας Κένεντι αντιλαμβάνεται την πολιτική του αποστολή.

Τατιάνα Σλόσμπεργκ / Φωτογραφία: AP Photo

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τζακ ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την έδρα του απερχόμενου βουλευτή Τζέρι Νάντλερ στη 12η Εκλογική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

«Έχει δει από κοντά το σύστημα υγείας», λέει η πηγή. «Ο Τζακ θα κάνει την υγεία κεντρικό κομμάτι της εκστρατείας του, ειδικά επειδή έχει έναν συγγενή [τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζ.] που το υπονομεύει άμεσα. Ο κόσμος θα ψηφίσει τον Τζακ για να στείλει ένα μήνυμα και στον RFK Jr».

Η Κάρολαϊν Κένεντι με τον σύζυγό της, Έντγουιν Σλόσμπεργκ, και τα παιδιά τους, Τατιάνα και Τζακ / Φωτογραφία: AP Photo

Ο Τζακ έχει αντιμετωπίσει προβλήματα με πόνους στη μέση παρόμοιους με εκείνους του παππού του, JFK, και έχει υποβληθεί σε δύο επεμβάσεις στο ισχίο.

Στο συγκλονιστικό άρθρο της Τατιάνα, περιγράφει τις εξαντλητικές θεραπείες της και καταγγέλλει τον ξάδελφό της, RFK Jr., νυν υπουργό Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ, τον οποίο αποκαλεί «ντροπή για μένα και την οικογένειά μου».