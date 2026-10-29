Τι συμβαίνει με τον Τζακ Νίκολσον -Οι φίλοι του ανησυχούν πως θα πεθάνει σαν ερημίτης, δεν συναντά κανέναν - iefimerida.gr

Τους φόβους τους πως ο Τζακ Νίκολσον θα πεθάνει μόνος του, σαν ερημίτης, εκφράζουν οι φίλοι του, καθώς ο ηθοποιός έχει «εξαφανιστεί» από όλους και από όλα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Τζακ Νίκολσον ουσιαστικά αποσύρθηκε το 2010. Τρία χρόνια αργότερα, δημοσιεύματα απέδωσαν την απόφασή του σε απώλεια μνήμης, υποστηρίζοντας πως αδυνατούσε πλέον να θυμάται τις ατάκες των ρόλων του, πυροδοτώντας έντονη φημολογία για την υγεία του.

Ο ίδιος ο Νίκολσον διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί απώλειας μνήμης. Εξήγησε πως η επιθυμία του να βρίσκεται στο προσκήνιο είχε μειωθεί, καθώς ήθελε να συμμετέχει μόνο σε ταινίες που προσφέρουν συναισθηματική συγκίνηση, απορρίπτοντας τα σύγχρονα blockbuster.

Οι φήμες για την υγεία του αναζωπυρώθηκαν το 2021, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για άνοια και απομόνωση. Ωστόσο, ο ηθοποιός διέψευσε έμπρακτα τις ανησυχίες, καθώς ένα μήνα μετά φωτογραφήθηκε σε αγώνα των Λέικερς.

Πρόσφατα, οι στενοί του φίλοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για την απομονωμένη ζωή που διάγει. Εκφράζουν φόβους πως θα «πεθάνει ως ερημίτης», καθώς τα παιδιά του αποτελούν πλέον τη μοναδική του επαφή με τον έξω κόσμο.

Ο 89χρονος ηθοποιός, έπειτα από πέντε δεκαετίες στο προσκήνιο, φαίνεται πως έχει εγκαταλείψει τα κοσμικά και παραμείνει κλεισμένος στην πολυτελή έπαυλή του.

Κι ενώ πολλοί θα ήλπιζαν να τον δουν ξανά στην μεγάλη οθόνη, αυτή την εβδομάδα ο φίλος του, Μάικλ Ντάγκλας, αποκάλυψε ότι ο Τζακ Νίκολσον δεν πρόκειται να εμφανιστεί ποτέ ξανά μπροστά στην κάμερα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν εργάζεται πλέον. Είναι καλά. Έχει εξαφανιστεί. Αυτό γνωρίζω».



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O Τζακ Νίκολσον με το Όσκαρ που κέρδισε το 1974 για την ταινία «Στη Φωλιά του Κούκου»

Παρότι ο ίδιος δεν έχει ανακοινώσει ποτέ επίσημα την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ο εσωστρεφής σταρ έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν έχει παραχωρήσει συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πέρυσι, όταν παρακολούθησε από το κοινό το επετειακό αφιέρωμα για τα 50 χρόνια της εκπομπής «Saturday Night Live», με τους θαυμαστές του όμως να ανησυχούν περαιτέρω, καθώς έδειχνε αρκετά καταβεβλημένος.



Η αποχώρηση από την ενεργό δράση και οι φήμες για την υγεία του



Ο Τζακ Νίκολσον σταμάτησε ουσιαστικά την κινηματογραφική του καριέρα το 2010, μετά τη συμμετοχή του στην ταινία «Ποιος από τους δύο;». Μετά την πρεμιέρα, άρχισε να αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, αφήνοντας πολλούς να αναρωτιούνται τι είχε συμβεί στο θρύλο του Χόλιγουντ.

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Τρία χρόνια μετά, το RadarOnline έγραψε πως ο διάσημος ηθοποιός «αποσύρεται από την υποκριτική λόγω απώλειας μνήμης». «Υπάρχει ένας απλός λόγος πίσω από την απόφασή του: Η απώλεια μνήμης», είχε δηλώσει τότε μια πηγή στο συγκεκριμένο μέσο.

«Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, στα 76 του, ο Τζακ αντιμετωπίζει απώλεια μνήμης και δεν μπορεί πλέον να θυμάται τα λόγια που καλείται να πει στους ρόλους του», πρόσθεσε.

Η διάψευση από τον ίδιο τον Τζακ Νίκολσον - Για ποιον λόγο αποσύρθηκε

Ωστόσο, ο ίδιος ο Τζακ Νίκολσον διέψευσε αυτές τις φήμες, μήνες αργότερα, μιλώντας στην εφημερίδα The Sun, και επέμεινε ότι το «μαθηματικό του μυαλό» παραμένει εξίσου οξύ όπως πάντα.



Εξηγώντας, μάλιστα, τους λόγους της αποχώρησής του από την μεγάλη οθόνη, ανέφερε ότι είχε μειωθεί η επιθυμία του «να βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο», καθώς «ήθελε να κάνει μόνο ταινίες που συγκινούν τους ανθρώπους» και έργα που «πραγματεύονται τα συναισθήματα».



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Ο Τζακ Νίκολσον με την κόρη του Λορέιν το 2017

«Με κατέλαβε η ανατριχιαστική σκέψη ότι ίσως οι άνθρωποι στα 20 και στα 30 τους να μη θέλουν πια πραγματικά να συγκινούνται», είπε. «Ίσως να θέλουν απλώς να βλέπουν περισσότερες βόμβες και περισσότερες εκρήξεις, επειδή με αυτά έχουν μεγαλώσει. Κι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να γυρίσω τέτοιου είδους ταινία».

Είχε επίσης δηλώσει στο NBC News ότι οι εικασίες περί αποχώρησής του από την υποκριτική ήταν «100% ψευδείς» και ότι «διάβαζε ενεργά νέα κινηματογραφικά σενάρια» και «ανυπομονούσε για το επόμενο εγχείρημά του».

Ωστόσο, δεν εμφανίστηκε τα επόμενα χρόνια σε κάποια ταινία, παρά μόνο το 2017, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν και πάλι δημοσίευμα, σύμφωνα με τα οποία ο Τζακ Νίκολσον θα πρωταγωνιστούσε στο ριμέικ της ταινίας «Toni Erdmann». Δυστυχώς, όμως, η ταινία δεν γυρίστηκε ποτέ.

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Τότε, ο φίλος του Πίτερ Φόντα ρωτήθηκε αν πίστευε ότι ο Τζακ Νίκολσον θα επέστρεφε ποτέ στη μεγάλη οθόνη. «Νομίζω ότι, ουσιαστικά, έχει αποσυρθεί», είχε δηλώσει.

«Δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους του, αλλά έχει δουλέψει πολύ και έχει εξασφαλίσει μεγάλη οικονομική επιτυχία στη ζωή του», πρόσθεσε ο ηθοποιός. «Μερικές φορές οι άνθρωποι έχουν τους δικούς τους λόγους, τους οποίους εσύ δεν γνωρίζεις, και δεν είναι δική μου δουλειά να ρωτήσω».



Δύο χρόνια αργότερα, ο Μάικ Φλάναγκαν κυκλοφόρησε το ριμέικ της ταινίας «Η Λάμψη» και αποκάλυψε ότι είχε προτείνει στον Τζακ Νίκολσον να κάνει ένα cameo, αλλά εκείνος αρνήθηκε.

«Το μυαλό του έχει χαθεί»: Όταν φούντωσαν και πάλι οι φήμες για την υγεία του το 2021

Οι φήμες για την υγεία του επανήλθαν το 2021, όταν το RadarOnline δημοσίευσε πως ο ηθοποιός έπασχε από «άνοια», με μια πηγή από το περιβάλλον του να δηλώνει τότε ότι περνούσε τις «θλιβερές τελευταίες ημέρες» της ζωής του, παραμένοντας κλεισμένος στην κατοικία του στο Μπέβερλι Χιλς, όπου ζει εδώ και πολλά χρόνια.

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«Ο Τζακ κι εγώ είμαστε φίλοι εδώ και χρόνια και πλέον δεν βγαίνει καθόλου από το σπίτι του... Νομίζω ότι τώρα τον φροντίζουν ο γιος και η κόρη του», είχε δηλώσει τότε ένας φίλος του ηθοποιού στο συγκεκριμένο μέσο. «Σωματικά είναι καλά, αλλά το μυαλό του έχει χαθεί. Είναι πραγματικά λυπηρό να βλέπεις έναν τόσο εξαιρετικά ταλαντούχο ηθοποιό, όπως ο Τζακ, να φτάνει στο τέλος της διαδρομής του με αυτόν τον τρόπο».

Ωστόσο, έναν μήνα αργότερα, τον Οκτώβριο του 2021, ο Τζακ φωτογραφήθηκε σε αγώνα των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Τζακ Νίκολσον με τον γιο του σε αγώνα μπάσκετ

Οι ανησυχίες των φίλων του: «Θα πεθάνει σαν ερημίτης»

Πιο πρόσφατα, ένα ακόμη δημοσίευμα του RadarOnline υποστήριξε ότι οι στενοί φίλοι του θρύλου του Χόλιγουντ άρχιζαν να ανησυχούν για την ολοένα και πιο απομονωμένη ζωή που επέλεγε να ζει.

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«Έχει καταστήσει σαφές ότι το σπίτι του είναι το κάστρο του. Ωστόσο, οι άνθρωποι απλώς εύχονται να έβγαινε από το σπίτι και να εμφανιζόταν έστω για λίγο, ώστε να τους πει πώς είναι ή, τουλάχιστον, να τους καθησυχάσει ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση», δήλωσε μια πηγή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι «οι ημέρες που συναναστρεφόταν με κόσμο έχουν περάσει», εκφράζοντας παράλληλα τον φόβο ότι θα «πεθάνει ως ερημίτης», έπειτα από μια τόσο γεμάτη και πολυτάραχη ζωή.

«Τα παιδιά του τον επισκέπτονται, αλλά αποτελούν τη μοναδική του επαφή με τον έξω κόσμο. Είναι σαν να μη θέλει πλέον να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα — και αυτό είναι απλώς θλιβερό», πρόσθεσε.