Τσιμτσιλή: Η επική ατάκα στον καλεσμένο της για τα βαμμένα μαλλιά του -«Ξεβάφουν στο μαξιλάρι;» [βίντεο] - iefimerida.gr

Με εντελώς διαφορετική εμφάνιση παρουσιάστηκε ο Αντώνης Λουδάρος, ο οποίος εμφανίστηκε με έντονα χάλκινα μαλλιά στο πλατό του «Happy Day».

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Αντώνης Λουδάρος αποκάλυψε πως η αλλαγή στα μαλλιά του έγινε για τις ανάγκες δύο θεατρικών ρόλων. Η ιδέα ήταν δική του, καθώς επιδίωξε να μειώσει την ηλικία του χαρακτήρα και να αποφύγει την εικόνα ενός «παππού».

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως δεν έχει συνηθίσει τη νέα του εμφάνιση, την οποία επιμελήθηκε μόνος του. Σημείωσε πως οι γνωστοί του εκπλήσσονται, ενώ το χρώμα είναι χάλκινο, αν και μοιάζει έντονα πορτοκαλί, συγκρίνοντάς το με πρακτικές ηθοποιών του Χόλιγουντ.

Η συζήτηση στο πλατό επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στη νέα εμφάνιση του ηθοποιού. Η αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών του μονοπώλησε το ενδιαφέρον της Σταματίνας Τσιμτσιλή και των συνεργατών της μέχρι το τέλος της συνέντευξης.

Η παρουσιάστρια έκλεισε τη συζήτηση με μια χιουμοριστική ερώτηση, ρωτώντας τον αν η βαφή ξεβάφει στο μαξιλάρι. Ο Αντώνης Λουδάρος απάντησε με εξίσου ανάλαφρο και αστείο ύφος, προκαλώντας γέλια στο στούντιο της εκπομπής.

Ο ηθοποιός βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου στην εκπομπή και η νέα εικόνα του προκάλεσε αμέσως την έκπληξη της Σταματίνας Τσιμτσιλή και των συνεργατών της.

Τα μαλλιά του έχουν αποκτήσει πλέον μια έντονη χάλκινη, σχεδόν πορτοκαλί απόχρωση, με τον ίδιο να εξηγεί ότι η αλλαγή σχετίζεται με τις θεατρικές του υποχρεώσεις.

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Η αλλαγή για δύο θεατρικούς ρόλους

Ο Αντώνης Λουδάρος αποκάλυψε ότι πρόκειται να υποδυθεί δύο διαφορετικούς χαρακτήρες και πως η ιδέα για το νέο look ήταν δική του, καθώς ήθελε να απομακρύνει την εικόνα του ρόλου από εκείνη ενός μεγαλύτερου σε ηλικία άνδρα.

«Δεν το έχω συνηθίσει, μου φαίνεται περίεργο. Είναι για το θέατρο, για δύο διαφορετικούς ρόλους. Θα είμαι με τσιγκελωτό μουστάκι και με αυτό το μαλλί ταιριάζει πολύ. Το σκέφτηκα εγώ, δεν μου άρεσε η εικόνα του παππού που έβγαζε το κείμενο και κατεβάζω κάπως έτσι την ηλικία του ρόλου. Το έκανα με μια βαφή μόνος μου. Όσοι με ξέρουν μου λένε “τι έχει γίνει, τι έχεις πάθει;”. Δεν ξέρω αν θα το κρατήσω. Εδώ στο Χόλιγουντ παίρνουν και χάνουν κιλά οι ηθοποιοί. Υποτίθεται ότι είναι χάλκινο το χρώμα», ανέφερε.

Η χιουμοριστική ερώτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Η αλλαγή στα μαλλιά του παρέμεινε στο επίκεντρο μέχρι το τέλος της συζήτησης, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να τον αποχαιρετά με μια ερώτηση που προκάλεσε γέλια στο πλατό.

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«Ξεβάφει στο μαξιλάρι;» τον ρώτησε, με τον Αντώνη Λουδάρο να απαντά επίσης με χιούμορ: «Η κοπέλα είναι τρελή».

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