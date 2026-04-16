Φορτισμένη η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον Γ. Μυλωνάκη: «Δύσκολη μέρα, ας κάνουμε όλοι μαζί μια προσευχή» - iefimerida.gr

Αναφορά στην απουσία της Τίνας Μεσσαροπούλου, η οποία βρίσκεται στο πλευρό της του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.



Η παρουσιάστρια του Alpha, φορτισμένη, καλημέρισε τους τηλεθεατές και μίλησε για τη συνεργάτιδά της, ευχόμενη καλή δύναμη και περαστικά στον σύζυγό της.

«Μία δύσκολη ημέρα για το Happy Day και για εμάς γιατί ένα από τα μέλη της ομάδας μας δεν είναι σήμερα μαζί μας. Έχετε διαβάζει στα sites, έχετε δει στις ειδήσεις για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο σύζυγός της ο Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός παρά τω πρωθυποπυργώ. Δίνει μια πολύ σοβαρή μάχη για τη ζωή του και η Τίνα μας είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι, στο πλευρό του. Από τη δική μας πλευρά, είμαστε από το πρώτο λεπτό κοντά της και συναισθηματικά και ουσιαστικά και πνευματικά και σήμερα που είμαστε εδώ μας λείπει. Θέλουμε να της στείλουμε όλες τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση του συζύγου της. Να ευχηθούμε στην ίδια καλή δύναμη», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στον «Ευαγγελισμό» δίπλα στην Τίνα Μεσσαροπούλου.

Τσιμτσιλή: Δεν θέλω να μπω σε καμία λεπτομέρεια για την κατάσταση υγείας του Γιώργου﻿ Μυλωνάκη

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια πρόσθεσε: «Χθες ήμασταν εδώ το πρωί, την ώρα της εκπομπής, όταν ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνό της, έφυγε άρον-άρον, δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι συνέβη. Προσπαθήσαμε να μην φανεί η απουσία της στην αρχή. Ήμασταν μαζί της στο πλευρό της στον "Ευαγγελισμό". Δεν θέλω να μπω σε καμία λεπτομέρεια για την κατάσταση υγείας του Γιώργου, γιατί αυτές είναι λεπτομέρειες πολύ προσωπικές. Θα αρκεστώ να πω περαστικά, καλή δύναμη και είμαστε στο πλευρό σας. Και τον Γιώργο τον ξέρουμε κοινωνικά γιατί, όπως ξέρετε, είμαστε μια δεύτερη οικογένεια και πολύ συχνά στα καλέσματα, εμείς έχουμε και στην Πάρο μια καθημερινότητα. Είναι ένας πολύ δυνατός, πολύ δυναμικός άνθρωπος, πολύ ακμαίος και αυτό που ελπίζουμε είναι να τα καταφέρει και να βγει νικητής πολύ σύντομα από τη μάχη που δίνει (...). Ας κάνουμε όλοι μαζί μια προσευχή να ξεπεραστεί όλο αυτό σύντομα».