Τσίμπημα μέδουσας: Τι πρέπει (και τι απαγορεύεται) να κάνετε στα πρώτα 5 λεπτά - iefimerida.gr

Ένα τσίμπημα μέδουσας μπορεί να μετατρέψει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μια ήρεμη ημέρα στη θάλασσα σε αρκετά επώδυνη εμπειρία.

Τσούξιμο, κάψιμο, κοκκινίλα και έντονος πόνος είναι τα συνηθέστερα συμπτώματα, όμως οι πρώτες κινήσεις έχουν σημασία. Και εδώ υπάρχουν αρκετοί παλιοί «κανόνες» που όχι μόνο δεν βοηθούν, αλλά μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση.

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Το βασικό είναι να βγούμε με ασφάλεια από το νερό, να μην τρίψουμε την περιοχή και να αφαιρέσουμε προσεκτικά τυχόν υπολείμματα πλοκαμιών. Οι περισσότερες περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με απλές πρώτες βοήθειες, ενώ σοβαρές αντιδράσεις χρειάζονται άμεση ιατρική αντιμετώπιση.

Τα πρώτα 5 λεπτά: Τι κάνουμε

1. Βγαίνουμε αμέσως από τη θάλασσα

Απομακρυνόμαστε ήρεμα από το νερό και καθόμαστε σε ασφαλές σημείο. Αν ο πόνος είναι έντονος ή υπάρχει ζάλη, καλό είναι να υπάρχει κάποιος δίπλα μας.

2. Ξεπλένουμε με θαλασσινό νερό

Η περιοχή μπορεί να ξεπλυθεί προσεκτικά με θαλασσινό νερό ώστε να απομακρυνθούν υπολείμματα.

Δεν χρησιμοποιούμε γλυκό νερό αμέσως πάνω στο τσίμπημα, καθώς μπορεί να προκαλέσει την ενεργοποίηση κνιδοκυττάρων που παραμένουν στο δέρμα και την απελευθέρωση επιπλέον δηλητηρίου.

3. Αφαιρούμε προσεκτικά τα πλοκάμια

Αν υπάρχουν κολλημένα πλοκάμια στο δέρμα, τα αφαιρούμε χωρίς να τα αγγίζουμε με γυμνά χέρια.

Ιδανικά χρησιμοποιούμε ένα τσιμπιδάκι. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν προστατευτικά γάντια ή κάποιο άλλο αντικείμενο που εμποδίζει την άμεση επαφή με το δέρμα.

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4. Δεν τρίβουμε την περιοχή

Όσο κι αν το τσούξιμο προκαλεί την ανάγκη να ξύσουμε ή να τρίψουμε το σημείο, αυτό πρέπει να αποφεύγεται.

Η έντονη τριβή μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω ενεργοποίηση των μικροσκοπικών κεντριών που έχουν παραμείνει στο δέρμα.

5. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε ζεστό νερό

Μετά την απομάκρυνση των πλοκαμιών, οι σύγχρονες οδηγίες πρώτων βοηθειών συστήνουν εμβάπτιση της περιοχής σε ζεστό νερό, όσο ζεστό μπορεί να γίνει ανεκτό, χωρίς κίνδυνο εγκαύματος.

Η Mayo Clinic αναφέρει θερμοκρασία περίπου 43-45°C για 20 έως 45 λεπτά, ενώ το NHS συστήνει πολύ ζεστό νερό για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Τι απαγορεύεται να κάνουμε

Μην ρίξετε γλυκό νερό

Είναι ένα από τα συχνότερα λάθη. Το νερό της βρύσης ή ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό δεν είναι η καλύτερη πρώτη κίνηση πάνω στο σημείο του τσιμπήματος.

Μην τρίψετε με πετσέτα ή άμμο

Το δυνατό τρίψιμο μπορεί να ερεθίσει ακόμη περισσότερο την περιοχή και να προκαλέσει έκκριση επιπλέον δηλητηρίου από κεντριά που δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί.

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Προσοχή και στο ξίδι

Εδώ τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα απ' όσο συχνά παρουσιάζονται.

Το ξίδι μπορεί να χρησιμοποιείται για ορισμένα είδη μέδουσας, αλλά δεν ενδείκνυται για όλα τα είδη και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να επιδεινώσει την έκκριση δηλητηρίου. Επομένως, όταν το είδος της μέδουσας δεν είναι γνωστό, δεν πρέπει να θεωρείται καθολικό «αντίδοτο».

Ακολουθούν οι αναλυτικές οδηγίες του Τομέα Υγείας του ΕΕΣ:

1. Ξεπλένω το σημείο με άφθονο θαλασσινό νερό, χωρίς να το τρίβω.

2. Αφαιρώ τα πλοκάμια με ένα τσιμπιδάκι ή μια λαβίδα και στη συνέχεια απομακρύνω τυχόν υπολείμματα της μέδουσας, με μια πλαστική κάρτα (π.χ. τραπεζική ή κάρτα εισιτηρίων).

3. Τοποθετώ στην περιοχή του τσιμπήματος πάγο τυλιγμένο σε πετσέτα ή ύφασμα, ή στιγμιαία παγοκομπρέσα, για 5 με 15 λεπτά.

4. Εφαρμόζω τοπικά στην περιοχή κορτιζονούχο αλοιφή.

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5. Για την ανακούφιση του πόνου μπορεί να ληφθεί κατάλληλο παυσίπονο.

Τι ΔΕΝ πρέπει να κάνετε:

• Μην αγγίζετε το σημείο με γυμνά χέρια.

• Μην τρίβετε το δέρμα με άμμο ή πετσέτα.

• Μην ξεπλένετε με γλυκό νερό.

• Μην χρησιμοποιείτε ξίδι, οινόπνευμα ή αμμωνία.

Σε περίπτωση εκτεταμένης αντίδρασης, έντονης δυσφορίας, δυσκολίας στην αναπνοή ή εάν το θύμα είναι μικρό παιδί, ηλικιωμένος ή άτομο με ιστορικό αλλεργιών, θα πρέπει να αναζητηθεί άμεσα ιατρική βοήθεια ή να κληθεί το 166 ή το 112.

Συχνότερα τοπικά συμπτώματα:

• Έντονος καυστικός πόνος και αίσθημα καψίματος.

• Κοκκίνισμα και πρήξιμο του δέρματος.

• Χαρακτηριστικές γραμμές ή αποτυπώματα στο δέρμα.

• Έντονη φαγούρα.

Πιθανές γενικές αντιδράσεις:

• Ζάλη.

• Ναυτία.

• Έμετος.

• Διάρροια.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπενθυμίζει ότι η γνώση των βασικών πρώτων βοηθειών μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, προστατεύοντας την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών.