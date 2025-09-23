Τσάρλι Σιν: Το μεξικάνικο καρτέλ με απέκλεισε από την αγορά κοκαΐνης λόγω της τεράστιας ποσότητας που ζητούσα - iefimerida.gr

Σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «60 Minutes», ο Τσάρλι Σιν άνοιξε την καρδιά του και εξομολογήθηκε τις ακραίες εμπειρίες του με τις ναρκωτικές ουσίες, αποκαλύπτοντας ότι το μεξικανικό καρτέλ τον απέκλεισε από την προμήθεια κοκαΐνης λόγω της τεράστιας ποσότητας που ζητούσε.

Ο 60χρονος ηθοποιός αποκάλυψε πως δεν είχαν ξαναδεί ποτέ κάποιον να προμηθεύεται τόσο μεγάλες ποσότητες, γεγονός που οδήγησε το καρτέλ στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα πουλούσε και ο ίδιος.

«Οι μόνοι στους οποίους παρέδιδαν τέτοιες ποσότητες ήταν οι έμποροι», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με χιούμορ ότι “είναι λίγο αστείο” να σκέφτεται το πόσο ακραίες ήταν οι συνήθειές του. «Είναι λίγο αστείο, έτσι;», είπε ο Σιν, παραδεχόμενος στη συνέχεια ότι είναι «τυχερός που ζει», μετά από όλα όσα έχει περάσει.

Η συνέντευξη αυτή συνδέεται με την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου, «The Book of Sheen», στο οποίο ο ηθοποιός μοιράζεται την προσωπική του πορεία για την αποχή από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Στο βιβλίο, ο Σιν περιγράφει τις στιγμές που τον ώθησαν να αλλάξει, και ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει η στιγμή που η κόρη του, Σάμι, του έδωσε την ώθηση για να απομακρυνθεί από τις ουσίες.

Η συγκινητική στιγμή με τη Σάμι

Ο Τσάρλι Σιν εξιστορεί μάλιστα μια συγκινητική στιγμή που θυμάται με τη Σάμι. Όταν την πήγε από ένα ραντεβού, αναγκάστηκε να ζητήσει από έναν φίλο να τον οδηγήσει, καθώς δεν ήταν νηφάλιος. «Η Σάμι ήταν πολύ ήσυχη», λέει, προσθέτοντας πως μπορούσε να φανταστεί τι σκεφτόταν η κόρη του: «Γιατί ο μπαμπάς δεν οδηγεί; Γιατί δεν είμαστε μόνο οι δυο μας, όπως παλιά;».

Ο ηθοποιός μίλησε επίσης για το αίσθημα απογοήτευσης που ένιωσε όταν συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να είναι ο πατέρας που ήθελε να είναι για τα παιδιά του. Παρά τις προσπάθειές του να διαχειριστεί την κατάχρηση με φάρμακα και αλκοόλ, εκείνη η μέρα υπήρξε καθοριστική για την απόφασή του να βάλει τέλος στις καταχρήσεις του.