Τρύφωνας Σαμαράς: Η απάντηση για τις αισθητικές επεμβάσεις και το ευτράπελο on camera - iefimerida.gr

Στις αισθητικές επεμβάσεις, αλλά και στο ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε κάποιο τηλεοπτικό project, αναφέρθηκε ο Τρύφωνας Σαμαράς σε δηλώσεις του.

Ο γνωστός κομμωτής έδωσε το «παρών» σε κοσμική εκδήλωση, με τους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών να τον προσεγγίζουν, προκειμένου να του αποσπάσουν κάποια δήλωση.

Από τη σύντομη συνομιλία του με τους δημοσιογράφους δεν έλειψαν και τα ευτράπελα, με τα γυαλιά του Τρύφωνα Σαμαρά να μπλέκονται κάποια στιγμή στο σκουλαρίκι του, και τον ίδιο να αντιμετωπίζει το περιστατικό με το γνωστό του χιούμορ.

Τρύφωνας Σαμαράς: Θα έκανα κάτι στο πρόσωπό μου, αν εμπιστευόμουν τον γιατρό -Είχα παραμορφωθεί στα χείλη

«Θα έκανα κάτι στο πρόσωπό μου, αν εμπιστευόμουν τον γιατρό και ήξερα ότι δεν θα παραμορφωθώ. Επειδή είχα παραμορφωθεί με τα χείλη μου και δεν μου άρεσε, προσέχω πού θα πάω», ανέφερε αρχικά ο Τρύφωνας Σαμαράς για τις αισθητικές επεμβάσεις.

Σχετικά με το ενδεχόμενο να εμφανιστεί σε κάποιο τηλεοπτικό project, ο ίδιος τόνισε: «Εμένα δεν είναι προτεραιότητά μου η τηλεόραση, είμαι καλά όπως είμαι. Αν είναι κάτι που μου ταιριάζει, γιατί όχι; Δεν χρειάζεται, όμως, να μπω παρένθεση. Το έχουμε δοκιμάσει και στο παρελθόν και δεν μου άρεσε. Ενώ με είχαν κλείσει για κάτι πολύ σημαντικό, μου πετσοκόψανε τον ρόλο μετά».

Απαντώντας, τέλος, σε σχόλιο δημοσιογράφου, ότι δείχνει ανανεωμένος μετά το καλοκαίρι, ο Τρύφωνας Σαμαράς σημείωσε ότι «είμαι πολύ φυσικός, δεν έχω κάνει κάτι», ενώ σε συνέχεια των όσων είπε, θέλησε να βγάλει και τα γυαλιά ηλίου που φορούσε, προκειμένου να φανεί καλύτερα το πρόσωπό του.

Ωστόσο, τα γυαλιά μπλέχτηκαν στο σκουλαρίκι και τα μαλλιά του και, παρά τις προσπάθειές του, δεν κατάφερε να τα ξεμπλέξει, με τον ίδιο να συνεχίζει τις δηλώσεις του με τα γυαλιά του σε... ρόλο σκουλαρικιού.

«Με έφαγες!», είπε γελώντας στη δημοσιογράφο ο Τρύφωνας Σαμαράς ξεσπώντας σε γέλια και συνεχίζοντας τις δηλώσεις του.