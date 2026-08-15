Οι τρυφερές ευχές της Άντζελας Γκερέκου στην κόρη της Μαρία: «Παιδί της Παναγίας σ’ έλεγε ο μπαμπάς σου» - iefimerida.gr

Με μια οικογενειακή φωτογραφία συνόδευσε η Άντζελα Γκερέκου τις ευχές για την ονομαστική εορτή και τα γενέθλια της κόρης της Μαρίας.



Η γνωστή ηθοποιό, η οποία μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από τη ζωή της με τον Τόλη Βοσκόπουλο, ανάρτησε μια φωτογραφία από το παρελθόν, όπου η ίδια και ο αείμνηστος σύζυγός της ποζάρουν μαζί με την κόρη τους και θυμήθηκε τα ανέμελα και χαρούμενα καλοκαίρια που περνούσαν στην Κέρκυρα.



Οι τρυφερές ευχές της Άντζελας Γκερέκου στην κόρη της Μαρία

«Γεννήθηκες την μέρα της Παναγίας κ η ζωή μας γέμισε με ευλογία! Κάθε καλοκαίρι στην Κέρκυρα ζούσαμε τις πιο ανέμελες κ χαρούμενες στιγμές! Λατρεύαμε τα καλοκαίρια!! Χιλιόχρονη αγαπημένη μας Μαρία! Η ζωή σου να είναι γεμάτη καλοκαίρια κ αγάπη! Παιδί της Παναγίας σ’ έλεγε ο μπαμπάς σου γιατί η Παναγία σε προστάτεψε από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκες!

Να σου φωτίζει πάντα τον δρόμο κ σε όλα τα παιδιά του κόσμου!!! Χρόνια πολλά σε όλες κ όλους που γιορτάζουν σήμερα!!» έγραψε η Άντζελα Γκερέκου στην ανάρτησή της με τις ευχές προς την κόρη της Μαρία.