Η τριήμερη παραμονή της Μαντόνα στην Πάτμο -Με τρία ελικόπτερα έφθασε και αναχώρησε από το Νησί της Αποκάλυψης [βίντεο] - iefimerida.gr

Προορισμούς με ιδιαίτερο θρησκευτικό συμβολισμό δείχνει να επιλέγει η Μαντόνα κατά την παραμονή της στην Ελλάδα καθώς μετά τα Μετέωρα επισκέφθηκε και την Πάτμο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η επίσκεψη της Μαντόνα στην Πάτμο αποτελεί τεράστια και δωρεάν διεθνή προβολή για το νησί, σύμφωνα με τον δήμαρχο. Μέσω των εικόνων και των εμπειριών της, ο προορισμός ταξιδεύει και γίνεται γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η σταρ έφτασε στην Πάτμο με τρία ελικόπτερα, τα οποία μετέφεραν την ίδια, τη συνοδεία και τις πολυάριθμες αποσκευές της. Στο ελικοδρόμιο την υποδέχθηκε ο αντιδήμαρχος τουρισμού Νίκος Αντωνόπουλος εκ μέρους της δημοτικής αρχής.

Για τη διαμονή της επέλεξε πολυτελές κατάλυμα στη Σκάλα, ενώ επισκέφθηκε το σπήλαιο της Αποκάλυψης και την Ιερά Μονή. Αναχωρώντας έλαβε αναμνηστικά δώρα, υποσχόμενη ότι θα επιστρέψει σύντομα και θα δημοσιεύσει φωτογραφικό υλικό.

Πριν την Πάτμο, η «βασίλισσα της ποπ» γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα μαζί με φίλους και μέλη της οικογένειάς της. Η ίδια συνόδευσε τις αναρτήσεις της στα social media με ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης.

Η παραμονή της στο Νησί της Αποκάλυψης διάρκεσε τρεις ημέρες με την παγκοσμίου φήμης σταρ της μουσικής να μένει ιδιαίτερα εντυπωσιασμένη από όσα είδε και βίωσε.

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Αναμφίβολα η παρουσία της Μαντόνα λειτουργεί ως τεράστια διαφήμιση για το νησί, κάτι που επεσήμανε και ο δήμαρχος του νησιού Νικήτας Τσαμπαλάκης.

«Η παρουσία της Μαντόνα στην Πάτμο, όπως και πολλών άλλων διεθνών προσωπικοτήτων που επιλέγουν το νησί, αποτελεί τεράστια και ουσιαστικά δωρεάν διεθνή προβολή», ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όπως εξηγεί, η προβολή αυτή ξεπερνά τα όρια μιας απλής επίσκεψης, καθώς «η Πάτμος ταξιδεύει μέσα από τις εικόνες και τις εμπειρίες αυτών των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο».

Η μετάβαση της Μαντόνα με τρία ελικόπτερα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Real Voice News η Μαντόνα έφτασε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου με ελικόπτερο στην Πάτμο, ντυμένη στα λευκά και φορώντας ένα καπέλο. Μάλιστα άλλα δύο ελικόπτερα μετέφεραν το ένα τη συνοδεία της και το δεύτερο τις αποσκευές τους οι οποίες ήταν πολλές τον αριθμό.

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Στο ελικοδρόμιο της Πάτμου την υποδέχθηκε καλωσορίζοντας την ο αντιδήμαρχος τουρισμού, παιδείας και Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Αντωνόπουλος, εκ μέρους του Δημάρχου Πάτμου Νικήτα Τσαμπαλάκη, ο οποίος απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Η Μαντόνα κατά την άφιξή της στην Πάτμο με τον σύντροφό της Ακίμ Μόρις

Η Μαντόνα επέλεξε να καταλύσει σε πολυτελές κατάλυμα στην Σκάλα της Πάτμου, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ επισκέφτηκε και το σπήλαιο της Αποκάλυψης αλλά και την Ιερά Μονή.

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Η «βασίλισσα της ποπ» αναχωρώντας από την Πάτμο έλαβε αναμνηστικά δώρα, υποσχόμενη ότι θα τα τοποθετήσει σε περίοπτη θέση, ενώ διαβεβαίωσε ότι σύντομα θα επιστρέψει στο νησί. Μάλιστα τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δημοσιοποιήσει και η ίδια φωτογραφικό υλικό από τις διακοπές της στην Πάτμο.

Η Κέρκυρα και τα γενέθλιά της

Πριν από τη μετάβαση στην Πάτμο είχαν προηγηθεί τα γενέθλιά της τα οποία γιόρτασε στην Κέρκυρα. Η διάσημη σταρ έγραψε το παρακάτω σχόλιο με το οποίο συνόδευσε την ανάρτησή της στην οποία δημοσίευσε φωτογραφίες όπου ήταν μαζί με καλούς φίλους και μέλη της οικογένειάς της: «Είναι τα γενέθλιά μου! Φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα, ταΐστε γάτες!! Σε ευχαριστώ Θεέ μου!».