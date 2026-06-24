Τριαντάφυλλος: Θέλω την πιο φτωχή και γλυκιά κοπέλα για σχέση, όχι τη Σάρον Στόουν και την Τζένιφερ Λόπεζ - iefimerida.gr

Την επιθυμία του να βρει μια σύντροφο με απλότητα και καλοσύνη εξέφρασε ο Τριαντάφυλλος.

Τόνισε πως για εκείνον αυτό θα αποτελούσε πραγματική επιτυχία.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν επέλεξε να συνάψει σχέση με στόχο τη δημοσιότητα ή την προσωπική προβολή.

«Δεν έκανα ποτέ σχέση για να ακουστώ»

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου, ο τραγουδιστής υπογράμμισε ότι δεν είχε ποτέ ως κίνητρο την αναγνωρισιμότητα μέσα από μια ερωτική σχέση.

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«Δεν έχω κάνει ποτέ τόσα χρόνια σχέση για αναπαραγωγή. Να κάνω τι; Πατώ στα πόδια μου, ξέρω ποιος είμαι. Είμαι καλός λαϊκός τραγουδιστής, γεμίζουμε τα μαγαζιά, ο κόσμος μάς αγαπάει. Να κάνω σχέση με ποια για να ακουστώ; Με τη Σάρον Στόουν; Ναι, φέρε την. Με την Τζένιφερ Λόπεζ; Άντε, φέρε την για μία μέρα, δύο. Αλλά, να κάνω εδώ στην Ελλάδα με ποια;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η πιο φτωχή, γλυκιά και καλή κοπέλα είναι η επιτυχία για μένα»

Στη συνέχεια, εξήγησε πως αυτό που επιδιώκει είναι μια ειλικρινής σχέση, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τα κίνητρα της προβολής.

Όπως είπε, θα προτιμούσε να γνωρίσει «την πιο φτωχή και την πιο γλυκιά και καλή κοπέλα», με την οποία θα μπορούσε να χτίσει μια κοινή πορεία ζωής, σημειώνοντας ότι αυτό είναι που θεωρεί πραγματική επιτυχία.

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Η έκπληξή του όταν άκουσε για την Ιωάννα Τούνη

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τριαντάφυλλος κλήθηκε να σχολιάσει και την Ιωάννα Τούνη, με αφορμή την απουσία της από τα φετινά Mad VMA. Ωστόσο, η πρώτη του αντίδραση ήταν απορία, καθώς δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ποια είναι.

«Δεν την ξέρω, ποια είναι;», απάντησε χαρακτηριστικά.

«Είναι ο Μέσι του TikTok;»

Όταν οι δημοσιογράφοι τού εξήγησαν ότι πρόκειται για μία από τις πιο γνωστές influencers στην Ελλάδα, ο τραγουδιστής φάνηκε έκπληκτος.

«Όπα ρε! Όντως τώρα; Θα με κράξουν… Παιδιά, μπράβο», σχολίασε, ενώ στη συνέχεια, προσπαθώντας να αντιληφθεί το μέγεθος της δημοφιλίας της, ρώτησε με χιούμορ: «Είναι ο Μέσι του TikTok;».