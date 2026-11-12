Ο Τριαντάφυλλος για τη Eurovision: «Είναι ένα πάρτι για λίγους, για γκέι… που τους αγαπάμε τους γκέι»

Τη δική του άποψη για τη Eurovision εξέφρασε ο Τριαντάφυλλος, διευκρινίζοντας πως δεν θα επέλεγε να συμμετάσχει, καθώς θεωρεί ότι δεν ταιριάζει στο ύφος του.

Ο τραγουδιστής χαρακτήρισε τον μουσικό διαγωνισμό «ένα γκέι πάρτι», ενώ την ίδια στιγμή ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τους ομοφυλόφιλους.

Παράλληλα εξήγησε για ποιο λόγο δεν παρακολουθεί το «The Voice», εξηγώντας πως δεν έχει προκύψει κάποιος τραγουδιστής από την εκπομπή που να προχώρησε στον χώρο.

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Τριαντάφυλλος: «Είναι ένα πάρτι για λίγους»

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», ο Τριαντάφυλλος σχολίασε για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό του πλανήτη: «Εγώ δεν θα πήγαινα στην Eurovision, δεν μου ταιριάζει. Είναι ένα πάρτι για λίγους, για γκέι… που τους αγαπάμε τους γκέι. Τι να κάνουμε, έτσι έχουν γεννηθεί οι άνθρωποι, γουστάρουν έτσι, αγαπιούνται και μια χαρά. Είναι ένα gay πάρτι που εμένα δεν μου ταιριάζει».

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Για την ανάδειξη του Γιώργου Περρή ως εκπρόσωπο της Κύπρου για τη Eurovision, ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι δεν τον γνωρίζει: «Ποιος είναι ο Γιώργος Περρής; Μπορεί να μην ξέρει και αυτός εμένα, αλλά τι να κάνουμε τώρα… Ο Περρής δεν είναι στον ΑΝΤ1 ο δημοσιογράφος; Αυτός, ο ηγέτης, αυτός πρέπει να πάει στην Eurovision. Άμα πάει, θα κάνει πάταγο».

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Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ο Τριαντάφυλλος τοποθετήθηκε σχετικά με την προσθήκη της Πάολας στο «The Voice» μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Η Πάολα είναι τραγουδίστρια τεράστια, ξέρει μουσική και από τραγούδι. Πολύ καλή τραγουδίστρια, αλλά δεν το βλέπω το The Voice.

Θα χάσω Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ για να βλέπω το The Voice; Ποιος τραγουδιστής βγήκε από εκεί που έγινε όνομα έχει κάνει πράγματα; Ο περσινός νικητής, ένας Κύπριος, που είναι; Του έκαναν το συμβόλαιο που είπαν;».

