Τρεις συσκευές κουζίνας που πρέπει να αποσυνδέετε από την πρίζα μετά από κάθε χρήση - iefimerida.gr

Καθώς ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για τις ημέρες του Πάσχα, το να τραβήξουμε από την πρίζα ορισμένες συσκευές δεν είναι μόνο θέμα οικονομίας, αλλά και ασφάλειας.

Ίσως έχετε ακούσει για τα «ενεργειακά βαμπίρ». Πρόκειται για συσκευές που μένοντας σχεδόν συνέχεια στην πρίζα σε λειτουργία αναμονής (stand by) καταναλώνουν ενέργεια ενώ νομίζουμε ότι είναι σβηστές. Η επίπτωση στην κατανάλωση του νοικοκυριού μπορεί να φτάσει το 10%. Όμως αυτός δεν είναι ο σοβαρότερος λόγος για οποίο συνίσταται να αποσυνδέουμε από το ρεύμα ορισμένες συσκευές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κυριότερος λόγος έχει να κάνει με την ασφάλεια. Υπό συνθήκες που μπορούν να εμφανιστούν ανά πάσα στιγμή - δηλαδή ακόμα κι όταν λείπουμε από το σπίτι - η σύνδεση στο κύκλωμα μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη και άρα πυρκαγιά. Υπάρχουν ειδικότερα τρεις συσκευές τις οποίες ποτέ δεν πρέπει να αφήνουμε στο ρεύμα, καθώς είναι οι πιο «επίφοβες».

Το αγαπημένο πλέον στους περισσότερους, air fryer

Τα air fryer έχουν γίνει τόσο διαδεδομένα που στις σύγχρονες κουζίνες που άνθρωποι, ειδικά νοικοκυριά με μέχρι δύο άτομα, τα χρησιμοποιούν καθημερινά κι έτσι δεν μπαίνουν στη διαδικασία της αποσύνδεσης από την πρίζα.

Όμως αυτή δεν είναι μια «αθώα» συνήθεια. Όπως πολλές άλλες συσκευές, το air fryer συνεχίζει να καταναλώνει ρεύμα ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κρίσιμο είναι πως η συσκευή αυτή μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε θερμική, γεγονός που την καθιστά πιο επίφοβη για πρόκληση φωτιάς. Οι ειδικοί προτείνουν να έχετε μόνο μία συσκευή που παράγει θερμότητα συνδεδεμένη σε μια πρίζα κάθε φορά.

Οι κλασικές τοστιέρες

Είτε χρησιμοποιείτε τοστιέρα που φρυγανίζει τα ψωμιά κάθετα αλλά οριζόντια σαντουϊτσιέρα, πιο συχνή αυτή στην Ελλάδα, και οι δύο αυτές συσκευές πρέπει να βγαίνουν από την πρίζα. Εντάξει, σε ορισμένες μικρές η πρίζα είναι ο μόνος τρόπος ενεργοποίησης-απενεργοποίησης, οπότε δεν τίθεται ζήτημα.

Όμως οι μεγαλύτερες, αυτές στις οποίες μπορεί κανείς να ψήσει και φαγητά ή να ετοιμάσει ταυτόχρονα μέχρι και 4 τοστάκια για τα παιδιά, έχουν διακόπτη ισχύος που μηδενίζει και άρα ο χρήστης μπορεί να σκεφτεί ότι «δεν βαριέσαι, το έβαλα στο 0». Όχι, οι ειδικοί φωνάζουν να τις αφαιρούμε από την πρίζα, καθώς πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος.

Η καφετιέρα που «μας σώζει» το πρωί

Πολλοί άνθρωποι έχουν «ιερή» σχέση με την καφετιέρα του σπιτιού. Ενώ το μάτι δυσκολεύεται να ανοίξει, μια κούπα καφέ δίνει την απαραίτητη ένταση για τις πρώτες απαιτητικές ώρες της ημέρας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως στη βιασύνη του πρωινού, μπορεί να την αφήσουμε στην πρίζα, υπολογίζοντας πως ο χρονοδιακόπτης θα την σβήσει. Κι όντως μπορεί να το κάνει, όμως η καφετιέρα είναι επίσης συσκευή που παράγει θερμότητα κι άρα μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

Συνεπώς η ασφαλέστερη, και οικονομικότερη επιλογή, είναι να την βγάζουμε από την πρίζα πριν φύγουμε από το σπίτι. Πόσω μάλλον, όταν πηγαίνουμε διακοπές και θα λείψουμε για αρκετές ημέρες.