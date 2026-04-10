Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ περιγράφει πώς ήταν να μεγαλώνει μέσα σε ακραίο πλούτο -Τι λέει για τον πατέρα της - iefimerida.gr

Για την «παράξενη» εμπειρία του να μεγαλώνεις μέσα σε ακραίο πλούτο μίλησε η τρανς κόρη του Έλον Μασκ, Βίβιαν Γουίλσον.



Το 21χρονο μοντέλο, το οποίο απέκτησε ο Έλον Μασκ με την Τζάστιν Γουίλσον, παραχώρησε συνέντευξη στο Cosmopolitan και περιέγραψε πώς ήταν να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου τα χρήματα δεν αποτελούσαν ποτέ περιορισμό.

Μάλιστα, όπως λέει, η αφθονία, που ήταν ταυτόχρονα ευλογία και κατάρα, αποτελούσε έναν επικίνδυνο πειρασμό, στον οποίο όσοι διψούν για εξουσία δεν μπορούν να αντισταθούν.



«Το χρήμα σε διαφθείρει»

Η Γουίλσον, η οποία έχει κόψει κάθε σχέση με τον πατέρα της και έχει καταθέσει και αίτηση για να αφαιρεθεί το επίθετο του από το όνομά της.



«Το έχω δει αυτό από πρώτο χέρι. Σε αλλάζει, και η επιθυμία για εξουσία διαφθείρει τους ανθρώπους εκ των έσω» δήλωσε η 21χρονη. «Το να αποκτάς και να θέλεις κι άλλο είναι ένας ατελείωτος κύκλος απληστίας και λαιμαργίας, όπου τίποτα δεν είναι αρκετό και κάπως χάνεις τα λογικά σου. Σε μετατρέπει σε κάποιον διαφορετικό. Και αυτό, ειλικρινά, είναι ένας από τους μεγαλύτερους φόβους μου».



Πώς ήταν η παιδική της ηλικία μέσα στα πλούτη

Η Γουίλσον, η οποία έχει αρνηθεί τα πλούτη του πατέρα της, θυμήθηκε πόσο «απομονωμένη» και «παράξενη» ήταν η παιδική της ηλικία. «Ήταν μια πολύ περίεργη εμπειρία, πολύ απομονωτική… Οι ανώτερες τάξεις έχουν τα δικά τους ιδιωτικά σχολεία, τους δικούς τους κοινωνικούς κύκλους και τα λοιπά» είπε.



Η μεγαλύτερη κόρη του Έλον Μασκ φοίτησε σε ένα «μυστικό» σχολείο στις εγκαταστάσεις της SpaceX, ένα ίδρυμα που λέγεται «Ad Astra», πριν συνεχίσει τις σπουδές της στο ιδιωτικό σχολείο Crossroads στο Λος Άντζελες.



Τι είπε η Βίβιαν για τον Έλον Μασκ

Αναφορικά με τον πατέρα της και το γεγονός ότι θα είναι πάντα γνωστή ως παιδί του Έλον Μασκ, το 21χρονο μοντέλο είπε: «Δεν μπορώ να κάνω και πολλά γι’ αυτό, οπότε τι σημασία έχει; Είναι μέρος της ιστορίας μου, αλλά δεν είναι το μέλλον της ιστορίας μου» είπε.



Υπενθυμίζεται ότι ο Έλον Μασκ μιλώντας στο The Daily Wire το 2024, είχε υποστηρίξει ότι «εξαπατήθηκε» από τον «ιό της woke νοοτροπίας» ώστε να επιτρέψει στη Βίβιαν να προχωρήσει στη φυλομετάβαση.

«Με ξεγέλασαν για να το κάνω αυτό. Δεν μου εξήγησαν ότι οι αναστολείς εφηβείας είναι ουσιαστικά φάρμακα που προκαλούν στειρότητα», είχε πει ο Έλον Μασκ. «Ουσιαστικά, έχασα τον γιο μου» πρόσθεσε.

Μιλώντας γι’ αυτό στο Cosmopolitan, η Βίβιαν δήλωσε: «Και μετά από δύο χρόνια, αυτός ο άνθρωπος σε ένα podcast με αποκάλεσε νεκρή και δεν το άφησα να περάσει έτσι. Έκανα μια απάντηση στο Threads και έγινε viral. Από εκεί και πέρα όλα απογειώθηκαν».