 Ο τρανς ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση με την νέα του σύντροφο -Στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου - iefimerida.gr
ΖΩΗ

Ο τρανς ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση με την νέα του σύντροφο -Στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Ο τρανς ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ
Ο τρανς ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ/Φωτογραφία: AP
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΣΕΝΙΟΥ

Την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί έκαναν ο τρανς ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ και η σύντροφός του Τζούλια Σίπλετ.

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή σχέση του ηθοποιού, από τότε που έκανε γνωστή τη φυλομετάβασή του, τον Δεκέμβριο του 2020.

Η πρώτη κοινή εμφάνιση του Έλιοτ Πέιτζ με τη σύντροφό του σε κόκκινο χαλί

Ο Έλιοτ εντυπωσίασε στο photocall της συλλογής Gucci Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, με ένα μπλε ριγέ σακάκι και σκούρο παντελόνι, συνδυασμένα με ένα λευκό πουκάμισο. Η σύντροφός του, επίσης ηθοποιός, προτίμησε ένα σύνολο σε σκούρο πράσινο χρώμα που αποτελούνταν από φούστα και μπλούζα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Έλιοτ Πέιτζ και Τζούλια Σίπερτ στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Έλιοτ Πέιτζ και Τζούλια Σίπερτ στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Ο Έλιοτ είχε επιβεβαιώσει τον δεσμό του με την Τζούλια τον Ιούνιο, όταν ανάρτησε φωτογραφία τους αγκαλιασμένους σε δρόμο με ουράνιο τόξο. Η ηθοποιός έκανε επίσης γνωστή τη σχέση τους ανεβάζοντας ένα βίντεο με τον σύντροφό της χωρίς μπλούζα, να περπατά μέσα σε μια φυσική πηγή.

Ο Έλιοτ Πέιτζ με τη σύντροφό του
Ο Έλιοτ Πέιτζ με τη σύντροφό του

Πριν από την φυλομετάβασή του, όταν ήταν γνωστός ως Έλεν Πέιτζ, είχε αποκαλύψει ότι ήταν ομοφυλόφιλη ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου το 2014. Τέσσερα χρόνια μετά, ο ηθοποιός παντρεύτηκε την Έμμα Πόρτνερ, όμως τον Ιανουάριο του 2021, αποκάλυψαν ότι παίρνουν διαζύγιο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΛΙΟΤ ΠΕΙΤΖ τρανς Ηθοποιός δημόσια εμφάνιση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ