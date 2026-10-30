Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια υποδέχθηκαν πλήθος παιδιών στον στολισμένο για το Halloween Λευκό Οίκο -Το εντυπωσιακό flyover του Air Force One - iefimerida.gr

Εκατοντάδες παιδιά υποδέχθηκαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια, στο πλαίσιο της καθιερωμένης ετήσιας γιορτής για το Halloween.

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, χωρίς να φορά αποκριάτικες στολές, μοίρασε γλυκά σε εκατοντάδες παιδιά που είχαν μεταμφιεστεί για το Halloween, στο Νότιο Γκαζόν του Λευκού Οίκου.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνομίλησε με γονείς και φωτογραφήθηκε με τα παιδιά, τα οποία είχαν μεταμφιεστεί σε γνωστούς χαρακτήρες, όπως η Barbie, ο Tigger και ο Batman, ενώ υπήρξαν και κάποια ντυμένα ως ιστορικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αμέτρητες κολοκύθες, ένα πελώριο ομοίωμα φεγγαριού και νυχτερίδες: Το σκηνικό του Halloween

Η είσοδος του Λευκού Οίκου είχε διακοσμηθεί για την περίσταση με κολοκύθες, κισσούς, ένα τεράστιο ομοίωμα φεγγαριού, το οποίο φωτιζόταν με πορτοκαλί λάμψη ενώ πάνω του κινούνταν οι σκιές από νυχτερίδες που πετούσαν. Την ίδια ώρα, η μπάντα εγχόρδων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, έπαιζε τρομακτικά τραγούδια με θέμα το Halloween.

Στα μέσα περίπου, της εκδήλωσης, πάνω από τον χώρο πέρασε πετώντας το νέο Air Force One, με τα χαρακτηριστικά κόκκινα, λευκά, μπλε και χρυσά χρώματά του. Το αεροσκάφος διέσχισε τον ουρανό πάνω από το Νότιο Γκαζόν, έκανε αναστροφή και πέρασε ξανά από πάνω για μία τελευταία φορά.



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Ο Ντόναλντ Τραμπ χόρεψε στους ρυθμούς του «Ghostbusters»

Ο Ντόναλντ Τραμπ σταμάτησε για να το δείξει στα παιδιά και στη συνέχεια επέστρεψε στις εορταστικές εκδηλώσεις, με την ατμόσφαιρα να είναι ανάλαφρη και χαρούμενη. Μάλιστα, κάποια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε μερικές χορευτικές κινήσεις υπό τους ήχους του μουσικού θέματος της ταινίας «Ghostbusters».



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Στην εκδήλωση συμμετείχαν στελέχη της κυβέρνησης μαζί με τις οικογένειές τους, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ και ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το Εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης οικογένειες στρατιωτικών, αστυνομικών, ανάδοχες και θετές οικογένειες.

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