Οι ευχές του Τράβις Μπάρκερ για τα γενέθλια της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν: Η φωτό που αηδίασε τους θαυμαστές τους - iefimerida.gr

O Τράβις Μπάρκερ λατρεύει κάθε εκατοστό της συζύγου του, Κόρτνεϊ Καρντάσιαν.



Ο 50χρονος ντράμερ των Blink-182 θέλησε να εκφράσει δημόσια τις ευχές του για τα 47α γενέθλια της συζύγου του με μια ανάρτηση στο Instagram. «Χρόνια πολλά στην πανέμορφη σύζυγό μου. Σε αγαπώ για πάντα», έγραψε ο Travis στη λεζάντα. «Σε ευχαριστώ που είσαι μια καταπληκτική γυναίκα, μια απίστευτη σύζυγος και η καλύτερη μητέρα για την οικογένειά μας. Νιώθω τόσο ευγνώμων που ζω αυτή τη ζωή μαζί σου» έγραψε.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από αρκετές φωτογραφίες, με την Κόρτνεϊ να ποζάρει κάνοντας ηλιοθεραπεία, σε ρομαντικά δείπνα και σε γλυκές selfies, ενώ υπάρχουν και τρυφερές, μέχρι πρότινος αδημοσίευτες στιγμές με τον 2,5 ετών γιο τους Ρόκι Θερτίν.



Η φωτό που αηδίασε τους θαυμαστές τους: Ο Μπάρκερ γλείφει τα πόδια της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν

Ωστόσο, η τελευταία φωτογραφία – που δείχνει το ζευγάρι στο κρεβάτι και τον Μπάρκερ σε μια πιο προσωπική στιγμή – προκάλεσε αντιδράσεις από θαυμαστές.

Ο λόγος; Η φωτογραφία αυτή δείχνει τον ντράμερ να γλείφει τα δάχτυλα του ποδιού της Κόρτνεϊ.



«Δεν χρειαζόταν να δούμε την τελευταία φωτογραφία, είναι αηδιαστική» έγραψε ένας χρήστης με έναν άλλον να προσθέτει: «Ήταν απαραίτητη αυτή η φωτογραφία με τα πόδια;». «Αυτό με τα δάχτυλα… αηδιαστικό» σχολίασε ένας τρίτος.



«Ήξερα ότι θα υπήρχε φωτογραφία με πόδια» ανέφερε ένας ακόμα. «Θα μπορούσα σίγουρα να κάνω χωρίς την τελευταία φωτό, χαχα. Κατά τα άλλα, πολύ γλυκές εικόνες» έγραψε ένας χρήστης.



Το φετίχ του Μπάρκερ για τα πόδια της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ο Μπάρκερ εκφράζει δημόσια την αγάπη του για τα πόδια της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν. Το 2024 είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία όπου τα πόδια της ακουμπούσαν στο πρόσωπό του σε μια πιο τολμηρή ανάρτηση για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.



Και το 2021 είχε μοιραστεί αρκετές εικόνες που εστίαζαν στα πόδια της, με τους θαυμαστές να αστειεύονται για το υποτιθέμενο «φετίχ» του.