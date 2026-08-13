«Ήταν η καλύτερη νύχτα της ζωής μου»: Το πρώτο σχόλιο του Τράβις Κέλσι για τον γάμο του με την Τέιλορ Σουίφτ - iefimerida.gr

Ως «την καλύτερη νύχτα της ζωής του» περιέγραψε ο Τράβις Κέλσι τη βραδιά του γάμου του με την Τέιλορ Σουίφτ, στο πρώτο του δημόσιο σχόλιο.



«Ευχαριστώ όλους όσοι ήρθαν, γιόρτασαν και πέρασαν όμορφα μαζί μας», δήλωσε ο παίκτης των Kansas City Chiefs σε συνέντευξη Τύπου στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Σεντ Τζόζεφ του Μιζούρι. «Αυτό είναι ουσιαστικά το μόνο που κρατάω από εκείνη τη νύχτα. Ήταν μια τρελή νύχτα γεμάτη από πολλές στιγμές γιορτής», ανέφερε.

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Το ζευγάρι παντρεύτηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο εμβληματικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, παρουσία περίπου 1.000 καλεσμένων, ανάμεσά τους διάσημοι καλλιτέχνες και αθλητές.

«Είναι απίθανο το ότι μπόρεσα να πραγματοποιήσω το παιδικό μου όνειρο, όχι μόνο να βρεθώ σε αυτόν τον χώρο, τη "Μέκκα" των αθλητικών γηπέδων, αλλά και να παντρευτώ εκεί», πρόσθεσε στους δημοσιογράφους ο τρεις φορές πρωταθλητής του Super Bowl.

Ο μυστικός γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι

Μέχρι στιγμής δεν έχει κυκλοφορήσει ούτε ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο από την τελετή. Αμέσως μετά τον γάμο, οι γιγαντοοθόνες στην πρόσοψη του MSG πρόβαλαν το μήνυμα «JUST MARRIED! T&T», ενώ ακολούθησε η επίσημη επιβεβαίωση από την εκπρόσωπο της τραγουδίστριας, Τρι Πέιν.

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Την τελετή πραγματοποίησε ο διάσημος ηθοποιός 'Ανταμ Σάντλερ. Η νύφη και ο γαμπρός επέλεξαν δημιουργίες υψηλής ραπτικής του οίκου Christian Dior, σχεδιασμένες από τον Τζόναθαν 'Αντερσον. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, αποκάλυψε ότι οι νεόνυμφοι κατέβαλαν στον δήμο 160.000 δολάρια για την κάλυψη των σχετικών εξόδων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ