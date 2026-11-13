 «Δεν μπορώ να περιγράψω πώς ένιωσα» -Ακόμα συγκλονισμένη η viral Τουρκάλα που χόρεψε ζεϊμπέκικο μπροστά στον Αργυρό
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«Δεν μπορώ να περιγράψω πώς ένιωσα» -Ακόμα συγκλονισμένη η viral Τουρκάλα που χόρεψε ζεϊμπέκικο μπροστά στον Αργυρό

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H Σουλτάν Αϊντίν χόρεψε ζεϊμπέκικο σε συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Άγκυρα και έγινε viral - Konstantinos Argiros Instagram
H Σουλτάν Αϊντίν χόρεψε ζεϊμπέκικο σε συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Άγκυρα και έγινε viral / Konstantinos Argiros Instagram

Viral έγινε πριν από λίγες ημέρες μία Τουρκάλα χορεύτρια που χόρεψε ζεϊμπέκικο σε συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Άγκυρα.

Η χορεύτρια μαγνήτισε τα βλέμματα χορεύοντας το «Μια Θεσσαλονίκη ξημερώματα», κρατώντας ένα λευκό μαντήλι, με τον τραγουδιστή να γονατίζει και να την αποθεώνει μπροστά στο κοινό.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός εντυπωσιάστηκε από την κίνηση και την ερμηνεία της, γονάτισε και την καταχειροκρότησε, ενώ το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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«Δεν το πίστευα - Όλα τα τραγούδια του είναι πολύ όμορφα, όπως και ο ίδιος»

Η Σουλτάν Αϊντίν ξεκίνησε να χορεύει ελληνικούς χορούς το 2019, όταν γνώρισε ως τραγουδιστή τον Κωσταντίνο Αργυρό και άκουσε το «Αθήνα μου».

«Από κει και πέρα, όλα τα τραγούδια του είναι πολύ όμορφα, όπως και ο ίδιος. Το τραγούδι που χόρεψα στη συναυλία του, το ''Μια Θεσσαλονίκη'', είναι πιο συναισθηματικό και μπόρεσα να εκφραστώ καλύτερα» δήλωσε η χορεύτρια στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως περιέγραψε η Σουλτάν Αϊντίν, στην αρχή χόρευε μόνη της σε μία άκρη, όταν όμως την είδε ο Κωνσταντίνος Αργυρός την κάλεσε να έρθει μπροστά του στη σκηνή.

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«Δεν μπορώ να περιγράψω πώς ένιωσα, δεν το πίστευα, όταν ξεκίνησε η μουσική ένιωσα ότι δεν ήμουν εκεί. Αν δεν υπήρχε το τραγούδι δεν θα στεκόμουν μπροστα στον Αργυρό. Δεν ήμουν πραγματικά εκεί, οπότε ένιωθα λίγο πιο άνετα» είπε η χορεύτρια, περιγράφοντας την εμπειρία της.

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