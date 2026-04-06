Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη μετά τη σύλληψή της: Τελικά, τα θύματα, όταν μιλήσουν, πάνε φυλακή - iefimerida.gr

Με ένα νέο βίντεο στο Instagram ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη για τη σύλληψή της μετά τη μήνυση που της έκανε ο ένας από τους καταδικασθέντες για το revenge porn.

Ήταν το περασμένο Σάββατο 4 Απριλίου όταν η γνωστή influencer οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μετά τη μήνυση που έγινε εναντίον της για το βίντεο που δημοσίευσε κοινοποιώντας το πρόσωπο και το όνομα του ενός από τους δύο που καταδικάσθηκαν για το revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιωάννα Τούνη: Το βίντεο που οδήγησε στη σύλληψή της

Υπενθυμίζεται ότι σε βραδινή έξοδό της η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε να διασκεδάζει δίπλα δίπλα με τον έναν εκ των δύο καταδικασθέντων στο ίδιο νυχτερινό μαγαζί. Αμέσως ζήτησε από τους υπεύθυνους να ζητήσουν από τον καταδικασθέντα να φύγει από το μαγαζί, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε. Η γνωστή influencer αναγκάστηκε να αποχωρήσει και στη συνέχεια δημοσίευσε ένα βίντεο κάνοντας γνωστό το πρόσωπο και το όνομα του συγκεκριμένου ανθρώπου.

Η κίνησή της αυτή είχε ως συνέπεια τη μήνυση από μέρους του και κατά συνέπεια τη σύλληψή της. Ακολούθως, η Ιωάννα Τούνη εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα και αφού σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος της αφέθηκε ελεύθερη.

Το ξέσπασμα στο Instagram

Όπως συνηθίζει να κάνει, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε τις σκέψεις της με τους ακολούθους της στο Instagram σε ένα βίντεο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ σχολίασε στην ανάρτησή της: «Υπάρχουν γυναίκες που δεν μιλάνε. Όχι γιατί δεν έχουν φωνή, αλλά γιατί ξέρουν τι θα ακολουθήσει όταν μιλήσουν…. Αμφισβήτηση, επίθεση, διασυρμός ή ακόμη και φυλάκιση! Ζούμε σε έναν κόσμο που το θύμα περιμένει 9 ολόκληρα χρόνια να δικαιωθεί. Και όταν αυτό τελικά συμβαίνει, συλλαμβάνεται και περνάει αυτόφωρο επειδή τόλμησε να αποκαλύψει το όνομα του κακοποιητή του. Έναν κόσμο που οι πραγματικοί θύτες χορεύουν στα μπουζούκια ανενόχλητοι… και αντί να ζητήσουν μια ΣΥΓΓΝΩΜΗ, προσπαθούν να στείλουν το θύμα τους φυλακή… Και έτσι πολλές ιστορίες δεν θα ειπωθούν ποτέ. Πολλές γυναίκες θα μείνουν στο περιθώριο, όχι απλά γιατί ατιμάστηκαν και διασύρθηκαν, αλλά γιατί φοβήθηκαν ότι η δικαιοσύνη θα τις πληγώσει περισσότερο από την ίδια την αδικία. Το πιο τρομακτικό δεν είναι το έγκλημα. Είναι όταν το θύμα φοβάται να μιλήσει. Όταν η δικαιοσύνη δεν το προστατεύει».