Τούνη: Έπεσα και εγώ θύμα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» -Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν κλείσει first class στην κόλαση - iefimerida.gr

Η Ιωάννα Τούνη ήταν ένα από τα διάσημα πρόσωπα που έπεσε θύμα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», δίνοντας χρήματα για να βοηθηθούν άρρωστα παιδιά, και βγήκε να μιλήσει ανοιχτά για το θέμα.

Μέσα από ένα βίντεο που έκανε στο TikTok, η γνωστή influncer ανέφερε ότι ήθελε να τοποθετηθεί μόνη της, εκφράζοντας τη σκέψη της, και όχι να μιλήσει σε κάποιον από τους δημοσιογράφους που την πήραν τηλέφωνο.

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«Έπεσα και εγώ θύμα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Το όνομά μου έπαιξε σε πάρα πολλά άρθρα γιατί ήμουν ένα από τα άτομα, μεταξύ πολλών, που είχαν συμβάλει οικονομικά στην ενίσχυση του συγκεκριμένου οργανισμού», είπε αρχικά και στη συνέχεια περιέγραψε όσα νιώθει:

«Από τη μία νιώθω τεράστια οργή, όχι για τα χρήματα που έχασα, αλλά για τα χρήματα που όντως συγκεντρώθηκαν για να βοηθηθούν παιδιά άρρωστα, παιδιά που ενδεχομένως δεν βρίσκονται στη ζωή και τα χρήματα αυτά ενώ συγκεντρώθηκαν δεν έφτασαν ποτέ στον τελικό παραλήπτη. Νιώθω πραγματικά οργή. Και είναι από τις περιπτώσεις που δεν μιλάμε απλά για μια οικονομική εξαπάτηση, δεν μιλάμε απλά για κλεψιά. Μιλάμε για ζωές, μιλάμε για ζωές οι οποίες χάθηκαν. Ενώ αν τα παιδάκια αυτά είχαν όντως λάβει όλο το χρωματικό ποσό και είχαν κάνει την αγωγή τους, το χειρουργείο που επρόκειτο να καθορίσει τη ζωή τους, σήμερα ενδεχομένως θα είχανε βγει νικητές. Δεν νομίζω περιγράφεται με λόγια το συγκεκριμένο συναίσθημα».

«Μακάρι να υπάρξει δικαιοσύνη σε αυτή τη ζωή, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν κλείσει first class την κόλαση»

Συνεχίζοντας, η Ιωάννα Τούνη εξέφρασε την αγανάκτησή της για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, που έκαναν χλιδάτη ζωή με χρήματα που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά.

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«Πόσο άνιωθος άνθρωπος μπορεί να είσαι για να κάνεις κάτι τέτοιο σε παιδάκια. Δεν το χωράει ο νους μου. Μακάρι να υπάρξει δικαιοσύνη σε αυτή τη ζωή. Καλά, δεν το συζητώ ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν κλείσει first class την κόλαση», είπε.

Επιπλέον, η influencer στάθηκε στο γεγονός ότι «τέτοιες πράξεις κλονίζουν σοβαρά την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, οι οποίοι όντως θέλουν να βοηθήσουν. Με ένα, δύο, πέντε, δέκα, εκατό ευρώ, με όσα θέλει να βάλει ο καθένας».

«Και λες, γιατί ρε φίλε να βάλω εγώ αυτά τα πέντε ευρώ που θα πάω να πιώ ένα καφέ, για να τα τρώνε οι άλλοι στις ΜΚΟ και να παίρνουν supercars και να ζουν με την υπερχλιδάτη ζωή, στην πλάτη της δική μου», πρόσθεσε και εξέφρασε την ελπίδα «να υπάρξει κινητοποίηση άμεσα και να γίνει υπεραυστηρός έλεγχος σε όλες τις ΜΚΟ της χώρας».

«Θα βοηθήσω ξανά όταν νιώσω ότι υπάρχει ανάγκη»

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη ξεκαθάρισε ότι αυτή η υπόθεση δεν θα την σταματήσει από το να βοηθάει στις περιπτώσεις που υπάρχει κάποια ανάγκη.

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«Θα βοηθήσω ξανά όταν νιώσω ότι υπάρχει ανάγκη, όπως έχω κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, πράγμα το οποίο δεν χρειάζεται να διατυμπανίζουμε. Δεν βάζω χρήματα για να βγω στο Instagram και να πω βοήθησα εδώ, βοήθησα εκεί. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα δεν έχω τοποθετηθεί ποτέ σχετικά, μέχρι όντως να βγει το όνομά μου σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα και τα άρθρα. Οπότε και αν δεν γινότανε, δεν σκόπευα να πω κάτι σχετικό», ανέφερε.

«Μην χάνετε την πίστη σας και την ελπίδα σας, να ήταν το πρώτο και τελευταίο περιστατικό που ακούμε για τέτοια μεγάλη απάτη»

Κλείνοντας, η influencer θέλησε να στείλε το μήνυμα στον κόσμο να μην χάσει την πίστη του και την ελπίδα σε όσους πραγματικά βοηθάνε.

«Απλά ένα μήνυμα που θέλω να περάσω είναι να μην χάνετε την πίστη σας και την ελπίδα σας ότι μέσα σε όλο αυτό το κατακάθι που ζούμε ότι υπάρχουν όντως άνθρωποι που βοηθάνε. Πραγματικά ελπίζω αυτό να ήταν το πρώτο και τελευταίο περιστατικό που θα ακούσουμε για τέτοια μεγάλη απάτη, για κάτι τόσο αισχρό.

Και μακάρι αυτό που συνέβη να κινητοποιήσει τώρα τις αρχές για να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος και παράλληλα μακάρι όλοι εμείς να μην χάσουμε την ελπίδα μας στο καλό. Να μην χάσουμε την ανάγκη μας στο να βοηθήσουμε κάποιον που το χρειάζεται σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Ειδικά όταν μιλάμε για παιδάκια. Είμαι και μαμά, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα βρεθεί το παιδάκι μου και το παιδάκι σου σε μία τέτοια θέση και δεν θα υπάρχει κάποιος να με βοηθήσει, γιατί απλά κανείς πλέον δεν θα πιστεύει ότι όντως όταν μαζεύονται χρήματα για ένα σκοπό πηγαίνουν στο σκοπό αυτών και όχι σε χαμάληδες. Αυτές οι σκέψεις μου και πάρα πολλές ακόμη. Απλά αν θέλω να μιλήσω για κάτι, προτιμώ να μιλήσω μόνη μου, έτσι, και όχι υπό την πίεση κάποιου δημοσιογράφου στο τηλέφωνο.

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Κλείνω αυτό το βίντεο με την ελπίδα ότι το καλό υπάρχει και ότι εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με όποιο τρόπο μπορούμε», κατέληξε.