Τόνυ Δημητρίου για Πέτρο Φιλιππίδη: «Εάν δεν δουλέψει ως ηθοποιός, τι θα κάνει; Θα πάει να κλέψει; Θα γίνει εγκληματίας;» - iefimerida.gr

Στο ενδεχόμενο επιστροφής του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο αναφέρθηκε ο Τόνυ Δημητρίου, επισημαίνοντας πως πλέον είναι θέμα επιβίωσης για τον συνάδελφό του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Τόνυ Δημητρίου υποστηρίζει την επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο, θεωρώντας ότι αφού εξέτισε την ποινή του, πρέπει να του δοθεί η δυνατότητα να εργαστεί ξανά, καθώς η υποκριτική είναι το μόνο επάγγελμα που γνωρίζει.

Οι δικαστικές περιπέτειες του ηθοποιού ξεκίνησαν το 2021, στο πλαίσιο του #MeToo, όταν προφυλακίστηκε αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για έναν βιασμό και δύο απόπειρες, ενώ πρωτόδικα είχε αθωωθεί για την κατηγορία του τετελεσμένου βιασμού.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών τον Ιούλιο του 2025 τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για δύο απόπειρες βιασμού κατά συναδέλφων του, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή για τις συγκεκριμένες πράξεις.

Η υπόθεση έλαβε νέα τροπή τον Οκτώβριο του 2026, όταν το δικαστήριο προχώρησε στην καταδίκη της πρώτης καταγγέλλουσας για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή.

Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι από τη στιγμή που έχει πληρώσει για τις πράξεις του, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στην υποκριτική.

Παράλληλα, επισήμανε πως αυτό είναι το επάγγελμα που γνωρίζει και δεν θα πρέπει να στερηθεί τη δυνατότητα να εργαστεί ξανά.

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Τόνυ Δημητρίου: «Γι’ αυτά που καταδικάστηκε, έχει εκτίσει ποινή»

Δηλώνοντας θετικός στην ιδέα να επανέλθει ο συνάδελφός του στο σανίδι, ο Τόνυ Δημητρίου σχολίασε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι»: «Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι ένας άνθρωπος που γι’ αυτά που καταδικάστηκε, έχει εκτίσει ποινή. Εάν δεν δουλέψει ως ηθοποιός, τι θα κάνει; Θα πάει να κλέψει; Θα γίνει εγκληματίας; Αυτό ξέρει να κάνει. Οπότε, από τη στιγμή που πλήρωσε για τα εγκλήματά του, είναι ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή πρέπει να δουλέψει».

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Οι δικαστικές περιπέτειες του Πέτρου Φιλιππίδη

Η δικαστικές περιπέτειες για τον Πέτρο Φιλιππίδη ξεκίνησαν το 2021, εν μέσω του ελληνικού κινήματος #MeToo, όταν βρέθηκε προφυλακιστέος και αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για έναν βιασμό και δύο απόπειρες.

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Πρωτόδικα αθωώθηκε για τον τετελεσμένο βιασμό. Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2025, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος συναδέλφων του, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή τον Οκτώβριο του 2026. Το δικαστήριο καταδίκασε σε 12 μήνες φυλάκιση με αναστολή την πρώτη καταγγέλλουσα για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση.