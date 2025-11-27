Τον έβαλαν κατά λάθος σε μια ομάδα στο WhatsApp: Η απίστευτη ιστορία ενός 22χρονου με μια ομάδα 50άρηδων - iefimerida.gr

Ένα τυχαίο λάθος στον αριθμό τηλεφώνου οδήγησε έναν νεαρό φοιτητή να γίνει μέλος μιας ομάδας πενηντάρηδων. Πώς όμως αντέδρασαν εκείνοι όταν το ανακάλυψαν;

Θυμάστε εκείνη τη γιαγιά από την Αριζόνα που πριν από 10 χρόνια έστειλε κατά λάθος μήνυμα σε έναν φοιτητή, πιστεύοντας ότι ήταν ο εγγονός της και προσκαλώντας τον στο δείπνο των Ευχαριστιών; Ο νεαρός ανταποκρίθηκε και έκτοτε η φιλία τους έχει μαγέψει το διαδίκτυο.

Μια ομάδα 50άρηδων τον πρόσθεσε κατά λάθος στο WhatsApp

Μια αντίστοιχη περίπτωση είναι και αυτή του Κέντρικ Κόνσταντ, όταν το 2018 άνοιξε ένα απόγευμα το κινητό του και παρατήρησε δεκάδες μηνύματα να καταφθάνουν από μια ομάδα πενηντάρηδων συνταξιούχων επενδυτικών τραπεζιτών, που αντάλλασσαν αστεία και συντόνιζαν τις λεπτομέρειες για ένα πάρτι γενεθλίων στο Μανχάταν.



Ο Κόνσταντ, ένας νεαρός, μαύρος, απόφοιτος πανεπιστημίου που μόλις ξεκινούσε την καριέρα του στα χρηματοοικονομικά, είχε προστεθεί κατά λάθος στη συνομιλία. Κι ενώ οι περισσότεροι θα είχαν αποχωρήσει αθόρυβα, ο τότε 22χρονος αποφάσισε να μείνει.



Τι έκανε ο 22χρονος

Όταν λοιπόν, κάποιος στη συνομιλία στο Whatsapp έστειλε τελικά μια φωτογραφία της παρέας να γιορτάζει σε ένα εστιατόριο το πολυσυζητημένο δείπνο γενεθλίων, ο Κόνσταντ άνοιξε την εικόνα, έκοψε το δικό του πορτρέτο και προσεκτικά έκανε photoshop, βάζοντας τον εαυτό του στη σκηνή, χαμογελαστό, δίπλα σε άγνωστους ανθρώπους, που είχαν τη διπλάσια ηλικία από εκείνον. Κι αυτή ήταν η πρώτη φορά που σχολίασε στη συνομιλία.

«Χαίρομαι που μαθαίνω ότι η φιλία σας είναι τόσο δυνατή και πως περάσατε ένα υπέροχο βράδυ. Χρόνια Πολλά Μπρεντ! Δυστυχώς, πιστεύω ότι προστέθηκα κατά λάθος στο ομαδικό chat ή κάποιος ξέχασε να με πάρει τηλέφωνο» έγραψε ο 22χρονος.



Αντί όμως η παρέα των 50άρηδων να τον πετάξει έξω, συνέχισε την κουβέντα με ενθουσιασμό και ο Κόνσταντ έγινε γρήγορα γνωστός ως «ο καινούριος». «Ξεκίνησε σαν αστείο» δήλωσε ο Κόνσταντ, που ζει στο Στάμφορντ του Κονέκτικατ, μιλώντας στο Today.

Το μήνυμα που έστειλε ο 22χρονος στην ομαδική συνομιλία

Ο νεαρός άνδρας μοιράστηκε μάλιστα την ιστορία του σε ένα σύντομο reel στο Instagram, εξηγώντας πώς ένα μήνυμα σε λάθος αριθμό εξελίχθηκε σε μια 7ετή φιλία, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες προβολές από ανθρώπους που έχουν ανάγκη να θυμηθούν ότι η αληθινή ανθρώπινη σύνδεση μπορεί να συμβεί ακόμα και κατά λάθος.



Η ξεχωριστή φιλία που αναπτύχθηκε με έναν από τους 50άρηδες

Καθώς οι μήνες περνούσαν, ο Κόνσταντ ανέπτυξε, μάλιστα, μια ξεχωριστή σχέση με τον Μπρεντ Μίλνερ, τον εορτάζοντα χάρη στον οποίο μπήκε στην ομάδα, καθώς επίσης και με τον 21χρονο γιο του, τον Μπεκ, φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Yale.



Ο Μπρεντ Μίλνερ με τον γιο του και τον Κόνσταντ

Η πρώτη συνάντηση του Κόνσταντ και του Μίλνερ έγινε αρκετούς μήνες μετά το photoshop αστείο, όταν ο Μίλνετ τον κάλεσε σε ένα στούντιο ηχογράφησης στη Νέα Υόρκη, όπου εκείνος και μερικοί φίλοι είχαν νοικιάσει χώρο για να παίξουν μουσική. Ο Κόνσταντ, που τραγουδά σε εκκλησιαστική χορωδία και παίζει ντραμς, τους συνόδευσε για αρκετές ώρες. Αυτή η διά ζώσης γνωριμία σφράγισε αυτό που είχε ξεκινήσει διαδικτυακά.



Η συνέχεια ήταν κάτι που δεν περίμενε ποτέ ο Κόνσταντ. Αυτό που είχε ξεκινήσει ως χαριτολογίες και μια μουσική συνεύρεση, σταδιακά μετατράπηκε σε κάτι πιο ουσιαστικό.



«Ήταν πάντα ένα βοηθητικό χέρι» είπε ο νεαρός άνδρας, εξηγώντας πως ο Μίλνερ έγινε ένας άτυπος μέντορας. «Ως νεαρός χρηματοοικονομικός σύμβουλος, του ζητούσα συχνά συμβουλές: Πώς να χειριστώ καταστάσεις, ποιες μετοχές να κοιτάξω, πώς να προσεγγίσω δύσκολες συζητήσεις».



Όσο για τον Μίλνερ, που ζει στο Παρκ Σίτι της Γιούτα, όπως λέει πρόκειται πλέον για μια αμφίδρομη φιλία. Και αυτό που τον εξέπληξε δεν ήταν η ηλικία του Κόνσταντ, αλλά το πόσο εύκολα οι συζητήσεις τους ξεπερνούσαν τα επαγγελματικά. «Μιλάμε για τα πάντα - για τη ζωή, την αποτυχία, την επιτυχία, τα πάντα» λέει ο 57χρονος Μίλνερ στο Today.