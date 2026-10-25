Τόμας Μαρκλ: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας σε λάπτοπ του -Η άγνωστη επιστολή της Μέγκαν που του απαγόρευε επαφή με τα παιδιά της - iefimerida.gr

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στην οποία εμπλέκεται ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ.

Συμφωνία με ανακοίνωση του υπουργού Εσωτερικών στις Φιλιππίνες, οι η αστυνομία εντόπισε «σημαντική ποσότητα υλικού παιδικής πορνογραφίας» στην παλαιότερη οικία του Τόμας Μαρκλ.

Τα δημοσιεύματα των ταμπλόιντ The Sun και Daily Mail την Παρασκευή ανέφεραν ότι ο γιος του Τόμας Μαρκλ ήταν αυτός που ανακάλυψε πλήθος φωτογραφιών που απεικόνιζαν σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών.

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Ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ διέμενε στο Σεμπού των Φιλιππίνων μέχρι την ανακοινωθείσα επιστροφή του στις ΗΠΑ στις αρχές του τρέχοντος έτους.

Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Τζόνβικ Ρέμουλα, δήλωσε χθες το βράδυ στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP): «Η εθνική αστυνομία των Φιλιππίνων (PNP), κατόπιν καταγγελιών του γιου του, διενήργησε έρευνα στην πρώην οικία του Τόμας Μαρκλ».

Ο ίδιος διευκρίνισε πως «εντοπίστηκε ένας φορητός υπολογιστής καθώς και ένας σημαντικός όγκος υλικού παιδικής πορνογραφίας».

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«Ο φορητός υπολογιστής βρίσκεται υπό εξέταση για την ανάκτηση ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων και θα έχουμε τα πλήρη αποτελέσματα σε μία εβδομάδα», πρόσθεσε ο υπουργός.

Η Δούκισσα του Σάσεξ εξέφρασε την Παρασκευή τον «βαθύ της αποτροπιασμό» για τις κατηγορίες που βαραίνουν τον πατέρα της και γνωστοποίησε ότι έχει απαγορεύσει κάθε επικοινωνία μεταξύ εκείνου και των παιδιών της, έπειτα από προγενέστερες καταγγελίες.

Η Μέγκαν Μαρκλ του είχε στείλει επιστολή όπου τον αποκαλούσε «βιαστή»

Σημερινό ρεπορτάζ της The Sun υποστηρίζει ότι η Δούκισσα του Σάσσεξ απέστειλε μια επιστολή στον πατέρα της τον περασμένο χρόνο, στην οποία τον χαρακτήριζε βιαστή και του έγραφε ότι δεν θα συναντήσει ποτέ τα εγγόνια του.

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Όταν ερωτήθηκε από την Daily Mail την Παρασκευή, ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ αρνήθηκε τις κατηγορίες για κατοχή παράνομου υλικού, χαρακτηρίζοντάς τες «ένα μάτσο ψέματα».

Επιπλέον, δήλωσε στην ίδια εφημερίδα ότι «ποτέ δεν είχε σεξουαλικές επαφές με άτομο κάτω των 18 ετών» και άφησε να εννοηθεί πως «κάποιος άλλος» ενδέχεται να έχει παραβιάσει τον υπολογιστή του.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι «τον Ιανουάριο του 2019 παρέλαβαν μια επιστολή που περιείχε μια σειρά από καταγγελίες για φερόμενα αδικήματα που διαπράχθηκαν εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου».