Τομ Ντουμόντ: Ο κιθαρίστας των No Doubt μιλά για την καθημερινή μάχη με τη νόσο Πάρκινσον - iefimerida.gr

Τομ Ντουμόντ: Ο κιθαρίστας των No Doubt μιλά για την καθημερινή μάχη με τη νόσο Πάρκινσον

Ο Τομ Ντουμόντ, κιθαρίστας του θρυλικού συγκροτήματος No Doubt, ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με Πάρκινσον.

Περιέγραψε την καθημερινότητά του ως «μια συνεχή μάχη».

Ο 58χρονος μουσικός μοιράστηκε την προσωπική του εμπειρία μέσα από ένα βίντεο στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι τα πρώτα συμπτώματα υπήρχαν χρόνια πριν τη διάγνωση.

«Τα καλά νέα είναι ότι μπορώ ακόμα να παίζω μουσική»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νόσος βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, γεγονός που του επιτρέπει να συνεχίζει να παίζει κιθάρα και να δημιουργεί μουσική. «Τα καλά νέα είναι ότι μπορώ ακόμα να παίζω μουσική. Μπορώ ακόμα να παίζω κιθάρα και τα πάω πολύ καλά», τόνισε ο Ντουμόντ, δείχνοντας αισιοδοξία και αποφασιστικότητα.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγο πριν τις προγραμματισμένες εμφανίσεις των No Doubt στο Sphere του Λας Βέγκας, από τις 6 Μαΐου έως τις 13 Ιουνίου, με frontwoman τη Γκουέν Στεφάνι. Ο Ντουμόντ ανέφερε ότι η προετοιμασία για τις συναυλίες τον έκανε να αναλογιστεί την πορεία του στη μουσική και να νιώσει βαθιά ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχει ζήσει.

Παράλληλα, δήλωσε ότι αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για την κατάσταση της υγείας του προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να μειώσει το στίγμα γύρω από ασθένειες όπως το Πάρκινσον.

