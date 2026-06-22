Η απίστευτη drag εμφάνιση του Τομ Χόλαντ, που έκανε τη Ζεντάγια να τον ερωτευτεί -Σαν τη Ριάνα στο Umbrella [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια είναι τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο αγαπημένα και λαμπερά ζευγάρια του Χόλιγουντ, που πρόσφατα μάλιστα παντρεύτηκαν.

Πρόσφατα, φίλοι του ζευγαριού αποκάλυψαν πότε η διάσημη ηθοποιός ερωτεύτηκε τον επίσης διάσημο άνδρα της - και αυτό έγινε σε μία εντελώς «θηλυκή» και αστεία εμφάνιση του κινηματογραφικού Spiderman.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 29χρονη σήμερα Ζεντάγια γοητεύθηκε βαθιά από τον 30χρονο Τομ Χόλαντ πριν από 5 χρόνια, όταν ο σταρ εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό show «Lip Sync Battle» μεταμορφωμένος σε Ριάνα (Rihanna).

Ο Χόλαντ ανέβηκε στη σκηνή ντυμένος ως Ριάνα -με μαύρη καρέ περούκα, μπουστάκι, δερμάτινο σορτς και καλσόν για να ερμηνεύσει το «Umbrella»- και τότε άφησε άφωνο όχι μόνο το κοινό παγκοσμίως αλλά και τη νεαρή τότε Ζεντάγια, που επίσης διαγωνιζόταν στο σόου.

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Κατά τη διάρκεια της παράστασης του Χόλαντ, η Ζεντάγια φαινόταν να κοιτάζει με ανοιχτό το στόμα και να γελάει με δυσπιστία αλλά και θαυμασμό.

Η εμφάνισή του Χόλαντ έγινε viral -το βίντεο έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 173 εκατομμύρια προβολές στο YouTube-, αλλά λίγοι γνώριζαν ότι αυτή ήταν η στιγμή που η Ζεντάγια ερωτεύθηκε τον άνδρα της.

Στο ίδιο επεισόδιο, στον ημιτελικό του σόου, η Ζεντάγια είχε μεταμορφωθεί σε Μπρούνο Μαρς (Bruno Mars), ερμηνεύοντας τη μεγάλη επιτυχία του «24k Magic».

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Πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού εξήγησε στην Daily Mail γιατί η Ζεντάγια ερωτεύθηκε τον Χόλαντ μετά τη συγκεκριμένη εμφάνιση drag queen.

«Δεν ήταν απλώς σέξι, έδειχνε πόσο απίστευτα ταλαντούχος είναι. Χρειάζεται αυτοπεποίθηση για έναν άνδρα να κάνει μια drag εμφάνιση με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, όταν ανακοινώθηκε ότι ο Τομ Χόλαντ θα υποδυθεί τον Spider-Man, αρκετοί είχαν εκπλαγεί, θεωρώντας πως δεν έμοιαζε με τον κλασικό υπερήρωα.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, «ό,τι του λείπει σε ύψος, το αναπληρώνει με το ταλέντο του».

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