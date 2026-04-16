Τίνα Μεσσαροπούλου: Το μήνυμα που έστειλε στο σύζυγό της Γιώργο Μυλωνάκη πριν καταρρεύσει - iefimerida.gr

Δύσκολες ώρες βιώνει η Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία δεν έλειψε λεπτό από το πλευρό του συζύγου της Γιώργου Μυλωνάκη στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού».

Σοκ προκάλεσε η είδηση το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης κατέρρευσε στη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως διαπιστώθηκε αργότερα από τους γιατρούς, ο σύζυγος της Τίνας Μεσσαροπούλου είχε υποστεί ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος. Η γνωστή δημοσιογράφος αμέσως μόλις ειδοποιήθηκε αποχώρησε εσπευσμένα από την εκπομπή «Happy Day» όπου βρισκόταν όπως κάθε μέρα.

Η «συνομιλία» τους λίγο πριν λιποθυμήσει

Φυσικά, η γνωστή δημοσιογράφος απουσίαζε και σήμερα από την πρωινή εκπομπή του Alpha, ωστόσο η παρουσιάστρια Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στη συνεργάτιδά και στενή φίλη της αλλά και στην κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

«Μια δύσκολη μέρα για το “Happy Day”, γιατί ένα από τα μέλη της ομάδας μας δεν είναι σήμερα μαζί μας, η Τίνα μας. (…) Ο σύζυγός της, ο Γιώργος Μυλωνάκης δίνει μια πολύ σοβαρή μάχη για τη ζωή του και η Τίνα βρίσκεται εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται, στο πλευρό του», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Όταν πήρε το λόγο ο Δήμος Βερύκιος, θέλησε να αποκαλύψει τι του είχε πει στο νοσοκομείο η Τίνα Μεσσαροπούλου. Όπως είπε ο Δήμος Βερύκιος: «Η Τίνα είναι πάνω απ’ όλα ρεπόρτερ. Χθες που σχολιάζαμε το θέμα με τον Μακάριο (Λαζαρίδη), εκείνη την ώρα η Τίνα σηκώνει το τηλέφωνο και του στέλνει μήνυμα, δευτερόλεπτα πριν το πάθει, και ρωτάει: “Τι γίνεται με Μακάριο;”. Και της απαντάει: “Όλα καλά. Καμία εξέλιξη”. Δεν προλαβαίνω να σταματήσω εγώ και της στέλνουν μήνυμα ότι ο Γιώργος λιποθύμησε. Έγιναν όλα γρήγορα”».

«Είμαστε από το πρώτο λεπτό κοντά της»

Ο Δήμος Βερύκιος συνέχισε: «Από τη δική μας πλευρά, είμαστε από το πρώτο λεπτό κοντά της και ουσιαστικά και πνευματικά, και σήμερα το πρωί που είμαστε εδώ μας λείπει και θέλουμε να της στείλουμε όλες τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση του συζύγου της. Και να ευχηθούμε και σε εκείνη καλή δύναμη, γιατί και εκείνη περνάει πολύ δύσκολες ώρες. Χθες ήμασταν εδώ το πρωί, την ώρα της εκπομπής, όταν ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνό της. Δεν είχαμε καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί. Μάλιστα, προσπαθήσαμε να μην φανεί η απουσία της από την εκπομπή, δίνοντας πιο κοντινά πλάνα μέχρι να καταλάβουμε τι έχει συμβεί».