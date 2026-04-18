Τίνα Μεσσαροπούλου: Το μήνυμα που έστειλε στην Κατερίνα Καραβάτου -«Με διέλυσε», εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια - iefimerida.gr

Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» ο Γιώργος Μυλωνάκης, με τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου,﻿ να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του.

Όλες αυτές τις μέρες πολλοί συνάδελφοι της γνωστής δημοσιογράφου έχουν σπεύσει να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους είτε πηγαίνοντας μέχρι τον «Ευαγγελισμό» είτε στέλνοντας ένα μήνυμα αγάπης. Το πρωί του Σαββάτου 18 Απριλίου, η Κατερίνα Καραβάτου μέσα από την εκπομπή της «Σαββατοκύριακο παρέα» αναφέρθηκε στην κατάσταση υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, μετά το εγκεφαλικό ανεύρυσμα, μεταφέροντας παράλληλα τη δύναμη της συζύγου του,﻿ Τίνας Μεσσαροπούλου.

Το μήνυμα που «διέλυσε» την Κατερίνα Καραβάτου

Η οικοδέσποινα της εκπομπής Κατερίνα Καραβάτου δεν έκρυψε τη συγκίνησή της και στη συνέχεια αποκάλυψε το μήνυμα που της έστειλε η Τίνα Μεσσαροπούλου. «Με διέλυσε, και θα το πω γιατί δεν είναι κακό, αλλά διαλύθηκα εκείνη τη στιγμή πραγματικά, όταν μιλώντας με μηνύματα με την Τίνα. Δεν θα πω την αρχή της συνομιλίας, στο τέλος όμως, μου έγραψε: “Είμαι δυνατή και ξέρω πως είναι κι εκείνος”. Αισθάνθηκα τη σύνδεση ενός ζευγαριού που είναι τόσα χρόνια μαζί, που είναι τόσο αγαπημένοι, που έχουν κάνει αυτή την υπέροχη οικογένεια», είπε η παρουσιάστρια.

«Η Τίνα είναι δυνατή, ελπίζει και προσεύχεται»

Νωρίτερα, η Αφροδίτη Γραμμέλη είχε επισημάνει για την Τίνα Μεσσαροπούλου: «Ήταν σε σοκ. Δεν έχει φύγει λεπτό από το νοσοκομείο. Παραμένει δυνατή. Είχαμε και κάποιες επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που ενδιαφέρεται και οι συγγενείς είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί το κάθε λεπτό είναι πολύ κρίσιμο και σημαντικό. Δεν υπάρχει επισκεπτήριο. Δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανείς, παρά μόνο σε έναν πιο εξωτερικό χώρο της οικογένειας. Η Τίνα είναι δυνατή, ελπίζει και προσεύχεται και πιστεύει βαθιά ότι όλα θα πάνε καλύτερα για τον σύζυγό της».

Να σημειώσουμε ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του «Ευαγγελισμού», μετά το εγκεφαλικό ανεύρυσμα που υπέστη το πρωί της Τετάρτης 8 Απριλίου, με τους γιατρούς να έχουν προχωρήσει άμεσα σε χειρουργική επέμβαση για την αποσυμφόρηση της αιμορραγίας.