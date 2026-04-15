Τίνα Μεσσαροπούλου: Αποχώρησε εσπευσμένα από το «Happy Day» -Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης - iefimerida.gr

Σαν βόμβα έσκασε η είδηση το πρωί της Τετάρτης ότι ο υφυπουργός Γιώργος Μυλωνάκης, σύζυγος της Τίνας Μεσσαροπούλου, μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό».

Η γνωστή δημοσιογράφος βρισκόταν στο πάνελ της εκπομπής «Happy Day», όταν ενημερώθηκε για το τι είχε συμβεί με το σύζυγό της, οπότε αποχώρησε αμέσως από το στούντιο. Η Τίνα Μεσσαροπούλου έφυγε εσπευσμένα για τον «Ευαγγελισμό» και τη θέση της στο πάνελ πήρε η Όλγα Λαφαζάνη.

Εκείνη τη στιγμή δεν έγινε κάποια αναφορά στον αέρα της εκπομπής για το περιστατικό, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης είχε λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι παντρεμένοι τα τελευταία 18 χρόνια και έχουν αποκτήσει δύο γιους.