Απίστευτος Τιμοτέ Σαλαμέ στο σόου της Victoria's Secret -Δείτε τι έκανε όταν περνούσαν από μπροστά του τα άλλα μοντέλα - iefimerida.gr

Μάτια για άλλη γυναίκα δεν έχει ο Τιμοτέ Σαλαμέ, παρά μόνο για την Κάιλι Τζένερ, όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει γίνει viral.



Ο 30χρονος ηθοποιός παραβρέθηκε στην επίδειξη μόδας της Victoria’s Secret που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και στην οποία έκανε εμφάνιση έκπληξη η Κάιλι Τζένερ, προκαλώντας αντιδράσεις με την εμφάνισή της.



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Η Κάιλι Τζένερ στην επίδειξη της Victoria's Secret

Viral ο Τιμοτέ Σαλαμέ: Δεν κοίταξε κανένα άλλο μοντέλο παρά μόνο την Κάιλι Τζένερ

Σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral και το οποίο δημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό victoriaparis, καταγράφεται η συμπεριφορά του Τιμοτέ Σαλαμέ κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας της Victoria’s Secret.



Στο βίντεο, ο ηθοποιός φαίνεται να έχει το βλέμμα του στραμμένο προς τα κάτω και να ασχολείται με το κινητό του, ενώ τα υπόλοιπα μοντέλα περνούν από την πασαρέλα. Όταν όμως εμφανίστηκε στη σκηνή η Κάιλι Τζένερ φορώντας το Fantasy Bra των 50 εκατομμυρίων δολαρίων, ο Σαλαμέ άρχισε να χειροκροτεί και να την επευφημεί με ενθουσιασμό.

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Το βίντεο αναδημοσιεύτηκε από μια σελίδα θαυμαστών της Κάιλι Τζένερ, με τη λεζάντα: «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ όταν περπατούν τα άλλα μοντέλα σε σύγκριση με όταν περπατά η Κάιλι Τζένερ».



O Τιμοτέ Σαλαμέ εικονίζεται με το βλέμμα χαμηλωμένο όταν περνούν τα άλλα μοντέλα

Ο ηθοποιός αποθεώθηκε στα σχόλια, με κάποιον να γράφει: «Είναι ερωτευμένοι και σίγουρα φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον!». Ένας άλλος πρόσθεσε: «Ήταν απόλυτα αφοσιωμένος στη στιγμή» ενώ ένας τρίτος σημείωσε: «Λατρεύω έναν υποστηρικτικό σύντροφο».