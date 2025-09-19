 Ο Τιμ Μπάρτον και η Μόνικα Μπελούτσι ανακοίνωσαν ότι χωρίζουν -Η κοινή ανακοίνωσή τους - iefimerida.gr
Ο Τιμ Μπάρτον και η Μόνικα Μπελούτσι ανακοίνωσαν ότι χωρίζουν -Η κοινή ανακοίνωσή τους

Μόνικα Μπελούτσι και Τιμ Μπάρτον
Μόνικα Μπελούτσι και Τιμ Μπάρτον/Φωτογραφία: AP
Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τιμ Μπάρτον και η Ιταλίδα ηθοποιός Μόνικα Μπελούτσι, έκαναν σήμερα γνωστό τον χωρισμό τους με ανακοίνωση που έστειλαν στο AFP.

«Με μεγάλο σεβασμό και αμοιβαία αγάπη η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον αποφάσισαν να χωρίσουν», ανέφεραν οι δύο διάσημοι καλλιτέχνες σε κοινή τους δήλωση.

Η γνωριμία Τιμ Μπάρτον και Μόνικα Μπελούτσι

Ο σκηνοθέτης των ταινιών «Σκαθαροζούμης», «Ψαλιδοχέρης» και «Ο μύθος του ακέφαλου καβαλάρη» και η πρωταγωνίστρια ταινιών όπως η «Μαλένα» και «Μη αναστρέψιμος» γνωρίστηκαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Lumière στη Λυών τον Οκτώβριο του 2022, όπου η ηθοποιός τού απένειμε το ομώνυμο βραβείο για τη συνολική προσφορά του.

Η σχέση τους οδήγησε σε μια καλλιτεχνική συνεργασία στην ταινία «Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2024.

Σε αυτή την ταινία μεγάλου μήκους, μια συνέχεια της μακάβριας κωμωδίας του Τιμ Μπάρτον του 1988, η Μόνικα Μπελούτσι υποδύεται την Ντελόρες, ένα κακό πλάσμα που μοιάζει με τον Φράνκενσταϊν, αποφασισμένο να εκδικηθεί τον πρώην σύζυγό του, τον Σκαθαροζούμη, τον οποίο υποδύεται ο Μάικλ Κίτον.

Το «Beetlejuice Beetlejuice» σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο βορειοαμερικανικό box office με έσοδα σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια.

