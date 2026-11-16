«Ήταν το τηλεφώνημα που περίμενα σε όλη μου τη ζωή» -Τι αποκάλυψε ο Ματ Ντέιμον για την «Οδύσσεια»

Ως τον ρόλο της ζωής του χαρακτήρισε ο Ματ Ντέιμον τη συμμετοχή του στην ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, μιλώντας σε ειδική προβολή στο Λος Άντζελες.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ματ Ντέιμον εξέφρασε την έκπληξή του για την ευκαιρία που του δόθηκε να συμμετέχει σε μια παραγωγή τέτοιας κλίμακας, καθώς δεν είχε βρεθεί ξανά σε αντίστοιχο κινηματογραφικό εγχείρημα μεταφοράς ενός ομηρικού έπους.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις υψηλές απαιτήσεις του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, τονίζοντας πως η τεχνική πρόκληση της ταινίας, που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, λειτούργησε ενωτικά για την ομάδα παραγωγής.

Στα γυρίσματα κυριάρχησε ένα ισχυρό πνεύμα συναδελφικότητας, με όλους τους συντελεστές να νιώθουν υπερηφάνεια και ενθουσιασμό για τη μεταφορά της εμβληματικής ιστορίας του Οδυσσέα στη μεγάλη οθόνη.

Η ταινία «Οδύσσεια» παρακολουθεί το ταξίδι επιστροφής του ομώνυμου ήρωα και πλαισιώνεται από λαμπερό καστ, στο οποίο συμμετέχουν οι Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο και Σαρλίζ Θερόν.

Ο 56χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε στην εκδήλωση της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου και, στο πλαίσιο συζήτησης που συντόνισε ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στη στιγμή που δέχτηκε την πρόταση για να ενσαρκώσει τον μυθικό βασιλιά της Ιθάκης.

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«Ήταν το τηλεφώνημα που περίμενα σε όλη μου τη ζωή», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας το δέος που ένιωσε μπροστά στο μέγεθος του εγχειρήματος.

Ματ Ντέιμον: «Δεν πίστευα ότι θα είχα ποτέ την ευκαιρία»

«Πραγματικά δεν πίστευα ότι θα είχα ποτέ την ευκαιρία να το κάνω», πρόσθεσε, εξηγώντας πως δεν είχε ξαναβρεθεί σε κινηματογραφική παραγωγή αντίστοιχης κλίμακας με τη φιλόδοξη μεταφορά του ομηρικού έπους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον καταξιωμένο σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, περιγράφοντας τον τρόπο εργασίας του στα γυρίσματα. «Ο Κρις έχει υπερβολικά υψηλές απαιτήσεις από κάθε άνθρωπο, αλλά τα απαιτεί και από τον ίδιο του τον εαυτό», σχολίασε ο Ντέιμον.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, η τεράστια τεχνική πρόκληση του φιλμ -το οποίο αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX- λειτούργησε ενωτικά για όλη την ομάδα.

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Όλοι ένιωθαν υπερηφάνεια και ενθουσιασμό

«Υπήρχε ένα έντονο πνεύμα συναδελφικότητας», τόνισε, σημειώνοντας ότι όλοι οι συντελεστές ένιωθαν βαθιά υπερηφάνεια και ενθουσιασμό για τη μεταφορά της εμβληματικής ιστορίας στη μεγάλη οθόνη.

Η «Οδύσσεια», η οποία έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου, ακολουθεί το επικίνδυνο ταξίδι της επιστροφής του Οδυσσέα στην πατρίδα του μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου.

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Η υπερπαραγωγή πραγματοποίησε γυρίσματα σε πληθώρα χωρών και πλαισιώνεται από ένα λαμπερό καστ αστέρων.

Δίπλα στον Ματ Ντέιμον πρωταγωνιστούν ο Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Τηλέμαχου και η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο και Σαρλίζ Θερόν.

