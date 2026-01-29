Όλο το δραματικό τηλεφώνημα του Μπάρον Τραμπ στη λονδρέζικη αστυνομία για τον ξυλοδαρμό φίλης του -«Πραγματικά επείγον...» - iefimerida.gr

Την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Μπάρον Τραμπ με τις Αρχές του Λονδίνου προκειμένου να τις ειδοποιήσει για τον ξυλοδαρμό μιας κοπέλας που γνώρισε στο Διαδίκτυο, αποκαλύπτει η Daily Mail.



Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την αστυνομία στις 18 Δεκεμβρίου 2025, όταν είδε μια φίλη του να ξυλοκοπείται κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης. Δράστης του ξυλοδαρμού ήταν ο 22χρονος φίλος της, Ρώσος υπήκοος, Ματβέι Ρουμιάντσεφ, που απάντησε σε μια βιντεοκλήση του Μπάρον, κατά τη διάρκεια της οποίας φαινόταν να την αρπάζει από τα μαλλιά και να τη σπρώχνει στο πάτωμα, φωνάζοντάς της «Δεν αξίζεις τίποτα!».



Ο 22χρονος Ματβέι Ρουμιάντσεφ, γιος ενός μεγιστάνα καφετεριών, καταδικάστηκε χθες από δικαστήριο στη Βρετανία για επίθεση στο διαμέρισμά του στο ανατολικό Λονδίνο, καθώς και για απόπειρα παρακώλυσης της Δικαιοσύνης. Κρίθηκε, επίσης, αθώος για δύο κατηγορίες βιασμού, μία κατηγορία στραγγαλισμού και μία ακόμη κατηγορία για πρόκληση σωματικής βλάβης.



Ο 22χρονος Ματβέι Ρουμιάντσεφ

Η ζήλια του 22χρονου για τον Μπάρον Τραμπ

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο δικαστήριο η εισαγγελέας Σερένα Γκέιτς, ο 22χρονος ζήλευε τη φιλία της κοπέλας με τον Μπάρον Τραμπ, ίσως λόγω του «δημόσιου προφίλ» του.



Ο Ρουμιάντσεφ έμαθε για τη φιλία της με τον Μπάρον τον Οκτώβριο του 2024 και, ερωτηθείς εάν ζηλεύει τους άνδρες με τους οποίους μπορεί να μιλούσε η γυναίκα, απάντησε: «Αυτό για το οποίο ήμουν πραγματικά δυσαρεστημένος ήταν ότι ειλικρινά τον παρέσυρε» απάντησε και πρόσθεσε: «Παρουσιάζομαι ως ένα άτομο που ζηλεύει και μπορεί να χάσει την ψυχραιμία του λόγω ζήλιας. Θέλω απλώς να ξεκαθαρίσω ότι οι πράξεις της απέναντί μου ήταν λανθασμένες και δεν ήταν δίκαιες». Ωστόσο, παραδέχθηκε: «Ζήλευα σε κάποιον βαθμό».

Όλη η τηλεφωνική κλήση του Μπάρον Τραμπ στις Αρχές

Η κλήση που έκανε ο Μπάρον Τραμπ στις Αρχές του Λονδίνου προκειμένου να τις ειδοποιήσει για τον ξυλοδαρμό της φίλης του έχει καταγραφεί ως εξής:



Τηλεφωνητής: Αστυνομία της πόλης του Λονδίνου, πώς μπορώ να σας βοηθήσω;

Μπάρον: Ε, τηλεφωνώ από τις ΗΠΑ, μόλις δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από μια κοπέλα. Ξέρετε, τη χτυπούν. Η διεύθυνση είναι (σ.σ.: έχει διαγραφεί για λόγους προστασίας του θύματος).

Τηλεφωνητής: Ναι.

Μπάρον: Αυτό συνέβαινε πριν από περίπου 8 λεπτά. Μόλις κατάφερα να καταλάβω πώς να, πώς να καλέσω κάποιον. Εεε… εεε... είναι πραγματικά επείγον!».

Τηλεφωνητής: Πώς λέγεται;

Μπάρον: Το όνομά της είναι (σ.σ.: έχει διαγραφεί).

Τηλεφωνητής: Ημερομηνία γέννησης;

Μπάρον: Είναι πραγματικά επείγον, σας παρακαλώ!

Τηλεφωνητής: Ναι, το ξέρω. Πόσων ετών είναι;

Μπάρον: (σ.σ.: Η ηλικία έχει διαγραφεί)

Τηλεφωνητής: Πώς τη γνωρίζετε;

Μπάρον: Δηλαδή αυτές οι λεπτομέρειες δεν έχουν σημασία, τη χτυπούν.

Τηλεφωνητής: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να καταγράψω αυτές τις πληροφορίες από εσάς. Πώς έχετε περιέλθει σε αυτή την πληροφορία;

Μπάρον: Εεε… με πήρε τηλέφωνο ενώ ένας άνδρας τη χτυπούσε.

Τηλεφωνητής: Εντάξει. Πώς τη γνωρίζετε;

Μπάρον: Δεν νομίζω ότι αυτές οι λεπτομέρειες έχουν σημασία, τη χτυπούν, αλλά εντάξει… τη γνώρισα μέσω των social media, δεν νομίζω ότι αυτό έχει σημασία.

Τηλεφωνητής: Ξέρετε ότι μπορώ…

Μπάρον: Τη χτυπούν!

Τηλεφωνητής: Μπορείτε να σταματήσετε να είστε αγενής και να απαντήσετε στις ερωτήσεις μου; Αν θέλετε να βοηθήσετε το άτομο αυτό, θα απαντήσετε καθαρά και με ακρίβεια. Ευχαριστώ. Πώς τη γνωρίζετε λοιπόν;

Μπάρον: Τη γνώρισα στα social media.

Τηλεφωνητής: Εντάξει.

Τηλεφωνητής: Γνωρίζετε το όνομα του συντρόφου της ή του ατόμου που τη χτυπά;

Μπάρον: Όχι.

Τηλεφωνητής: Και βρίσκονται στο σπίτι, δεν είναι έξω στον δρόμο;

Μπάρον: Ναι, σωστά.

Μπάρον: Τη χτυπούν πολύ άσχημα και η βιντεοκλήση έγινε πριν από περίπου 8 λεπτά. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί μέχρι τώρα.

Τηλεφωνητής: Εντάξει.

Μπάρον: Λυπάμαι που ήμουν αγενής.

Τηλεφωνητής: (Δεν ακούγεται)

Μπάρον: (Δεν ακούγεται).

Μπάρον: Για κάποιον λόγο δεν ξέρω.

Τηλεφωνητής: Είδατε ένα βίντεο στα social media; Δηλαδή μια βιντεοκλήση;

Μπάρον: Όχι, όχι, εγώ (σ.σ.: δεν ακούγεται) μια βιντεοκλήση.

Το e-mail του Μπάρον Τραμπ στις Αρχές



Κατά τη διάρκεια διερεύνησης της υπόθεσης, ο Μπάρον Τραμπ απάντησε με e-mail στους αστυνομικούς τον περασμένο Μάιο, αναφέροντας: «Αυτό που είδα ήταν πράγματι πολύ σύντομο, αλλά σαφώς υπαρκτό».



Στη συνέχεια έγραφε: «Δεν περίμενα να απαντήσει, λόγω της διαφοράς ώρας και λόγω του ότι βρίσκομαι στις ΗΠΑ. Η κλήση απαντήθηκε αλλά όχι από εκείνη, προς μεγάλη μου απογοήτευση. Το άτομο που απάντησε ήταν ένας άνδρας, χωρίς μπλούζα, με σκούρα μαλλιά - αν και δεν μπόρεσα να τον δω καθαρά. Η εικόνα αυτή διήρκεσε ίσως ένα δευτερόλεπτο, ενώ η αδρεναλίνη μου είχε εκτοξευτεί. Στη συνέχεια η κάμερα στράφηκε στο θύμα, το οποίο δεχόταν χτυπήματα ενώ έκλαιγε και έλεγε κάτι στα ρωσικά. Ο άνδρας έκλεισε το τηλέφωνο. Όλη αυτή η αλληλεπίδραση διήρκεσε από 5 έως 7 δευτερόλεπτα».