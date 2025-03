TikTokers βρίσκουν ευφάνταστους τρόπους να ξεσκεπάσουν τους άπιστους - iefimerida.gr

Η χρυσόσκονη ή αλλιώς το γκλίτερ, μεταφέρεται εύκολα και είναι δύσκολο να αφαιρεθεί, γι’ αυτό και πολλές γυναίκες τη χρησιμοποιούν για να στείλουν ένα μήνυμα ή ακόμα και για εκδίκηση.

Απόδειξη απιστίας με... γκλίτερ

Οι γυναίκες εδώ και δεκαετίες χρησιμοποιούν το μακιγιάζ και τη μόδα για να πιάσουν στα πράσα τους άπιστους συντρόφους τους (βλέπε κραγιόν στον γιακά). Τώρα, υπάρχει μια νέα μέθοδος για τις singles που θέλουν να διαπιστώσουν αν το ραντεβού τους κρύβει μια κρυφή σύζυγο στο σπίτι.

Σε ένα viral TikTok βίντεο με πάνω από 2 εκατομμύρια likes, η fitness influencer, Dalia Grande, ψέκασε το σώμα της με χρυσόσκονη λίγο πριν βγει πρώτο ραντεβού, γράφοντας στη λεζάντα: «Είμαι πλέον σε ηλικία που αυτοί μπορεί να είναι παντρεμένοι (Οι παντρεμένοι άντρες ΜΙΣΟΥΝ το γκλίτερ)».

Το υπονοούμενο, για όσους δεν έχουν συνομιλήσει ποτέ με μια γυναίκα ντυμένη σαν γοργόνα σε πάρτι και δεν έχουν επιστρέψει σπίτι γεμάτοι γκλίτερ, είναι ξεκάθαρο: η χρυσόσκονη μεταφέρεται εύκολα, αφήνοντας πίσω της ίχνη από τη μία γυναίκα στην άλλη.

Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά ένας χρήστης: «Οι παντρεμένοι άντρες δεν θέλουν να γυρίσουν σπίτι στις γυναίκες τους με fun glitter πάνω τους».

Η «δοκιμή του στριπτιζάδικου»

Η make-up artist, Liz Olivier, που ζει στη Νέα Υόρκη, αποκάλεσε αυτή τη θεωρία «η δοκιμή του στριπτιζάδικου», αναφερόμενη στο γνωστό κλισέ όπου μια σύζυγος αντιλαμβάνεται πως ο άντρας της πήγε σε στριπτιζάδικο επειδή επέστρεψε στο σπίτι με γυαλιστερό δέρμα.

«Η χρυσόσκονη είναι ο εφιάλτης κάθε μακιγιέρ», δήλωσε η Olivier. «Αν χυθεί στο νεσεσέρ σου, καταστρέφει τα πάντα. Αν έχεις πάει ποτέ στο Burning Man ή σε μουσικό φεστιβάλ, ξέρεις ότι δεν φεύγει από πάνω σου για μέρες. Οπότε ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πιάσεις κάποιον να απατά ή για να σημαδέψεις την περιοχή σου».

Η beauty editor του Cosmopolitan, Beth Gillette, παρομοίασε το τρικ με κάτι που θα έκανε η πρωταγωνίστρια της ταινίας Promising Young Woman (2020), στην οποία μια γυναίκα χρησιμοποιεί τη θηλυκότητά της για να παγιδεύσει και να εκδικηθεί άντρες.

«Αυτό μοιάζει με κάτι που θα έκανε η πρωταγωνίστρια της ταινίας», είπε η Gillette. «Ή μου θυμίζει το τραγούδι της Taylor Swift ‘New Year’s Day’: ‘There’s glitter on the floor after the party…’ Όλοι ξέρουμε ότι η χρυσόσκονη είναι αδύνατο να αφαιρεθεί».

Εκδίκηση με χρυσόσκονη

Αν και το TikTok έχει μετατρέψει τη χρυσόσκονη σε εργαλείο εντοπισμού άπιστων συντρόφων, κάποιοι τη χρησιμοποιούν για εκδίκηση.

Μία χρήστης πρότεινε να ρίξει χρυσόσκονη στον καθρέφτη του συνοδηγού στο αυτοκίνητο του συντρόφου της – αν μια άλλη γυναίκα τον ανοίξει για να τσεκάρει το μακιγιάζ της, θα γεμίσει glitter.

Μια άλλη επιλογή; Το glitter bombing – μια εκδικητική τάση όπου κάποιος γεμίζει το σπίτι ενός άπιστου συντρόφου με χρυσόσκονη, προκαλώντας του πονοκέφαλο για μήνες.

Η απογοήτευση του dating το 2025

Αν και το «πείραμα με τη χρυσόσκονη» είναι κυρίως μια διασκεδαστική τάση, αντικατοπτρίζει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα στα σύγχρονα ραντεβού.

«Η κούραση του dating μετά την πανδημία είναι τόσο αληθινή», δήλωσε η Gillette. «Όλοι είναι απογοητευμένοι από τις εφαρμογές γνωριμιών, και όταν τελικά βρίσκεις κάποιον για ραντεβού, μοιάζει να μην το παίρνει στα σοβαρά. Μέχρι να βγεις μαζί του, είσαι ήδη εξαντλημένη και κάπως αδιάφορη. Οπότε ναι, θα έκανα κι εγώ ό,τι μπορούσα για να κάνω το ραντεβού λίγο πιο διασκεδαστικό».

Προσοχή: η χρυσόσκονη μπορεί να στραφεί εναντίον σας

Ένα τελευταίο tip: η υπερβολική χρυσόσκονη δεν κάνει κακό μόνο στους άλλους, αλλά και σε εσάς.

«Μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να επιστρέφει σπίτι από ένα κακό ραντεβού, να εκνευρίζομαι που δεν άξιζε, και μετά να συνειδητοποιώ ότι πρέπει να μπω για μπάνιο και να τρίβομαι για να βγάλω όλη αυτή τη χρυσόσκονη από πάνω μου», είπε η Gillette.

Οπότε, αν σκέφτεστε να δοκιμάσετε αυτή τη μέθοδο, θυμηθείτε: η χρυσόσκονη μπορεί να μείνει για πάντα... ακόμα κι αν ο άντρας όχι.

Με πληροφορίες από The Guardian